法拉盛共有公寓房源飆增7倍 報價漲8%

法拉盛地區第三季度房源增加最多，市場房源較第二季度增加7.88倍，平均房價增長8%。(記者牟蘭／攝影)

地產公司「摩登空間」(Modern Spaces)最新統計數據顯示，第三季度法拉盛 共有公寓(Condo)房源較前一季度增長逾七倍，平均報價增長8%；對此房產專業人士表示，疫情 趨緩後，房產市場開放，在第三季度旺季中房源大幅激增，而曼哈頓居民出走，刺激周邊房價 上升，恐影響法拉盛市中心的商業模式。

「摩登空間」最新地產報告顯示，疫情趨緩的第三季度，皇后區東西部的共有公寓房源增加，價格也隨之上漲，其中華人聚集的法拉盛地區的房源增加最多，較第二季度，市場房源增加7.88倍，平均房價增長8%。

報告顯示，法拉盛已完成的建案中，位於大學點大道40-26號的天景豪苑總報價最高，為141萬元，位於35大道134-37號法靈頓大廈(The Farrington)每平方呎報價最貴，達1308元，一室公寓價格達74萬3768元；報告分析稱，法拉盛的房產市場正逐漸被共有公寓搶占市場。

優投房(Utonfun.com)執行總裁林善裘表示，因天氣的影響，紐約每年的第二和第三季度是房產市場的旺季，但今年第二季度因疫情影響，房產中介公司只能提供遠程服務，因此部分房源直到第三季度才開放，導致房源激增。

對於法拉盛共有公寓房源激增逾七倍，林善裘說，多年前高檔建案天景豪苑的成功案例，讓許多地產商嗅到商機，接連開發法拉盛廣場(Flushing Commons)、法靈頓大廈以及The Tangram等多個每單位價值逾百萬元的共有公寓商住混合樓建案。

林善裘表示，高檔共有公寓的入駐，也說明當地人口結構的變化，有一定資產的中國大陸等地區移民與看準法拉盛交通便利的高薪階級，成為這些房產的主要目標客戶；他說，這一改變，恐逐漸帶高周邊房租，導致市中心商業結構的變化，連鎖飯店與大型商場恐逐漸代替小商業模式。

地產租賃公司皇后區計畫(Project Queens)創建人王臨南(Michael Wang)表示，疫情趨緩後，高薪階級的曼哈頓居民出走，也刺激法拉盛、長島市與長島等地區房價的上漲。

但王臨南表示，法拉盛房產市場有一定的風險，近年來房產建案激增，導致供過於求，三年前部分高檔公寓的每平方呎報價為1300元左右，但近年已跌至900元；他看準房價有下跌的趨勢，認為一些工薪階級也能瞄準時機，以優惠價格選擇條件更好的居住環境。