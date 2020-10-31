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年底前 僅15%白領返曼哈頓辦公

記者金春香／紐約報導
以往辦公人員密集的曼哈頓中城如今已見不到多少返回辦公樓的員工。（記者金春香／攝影）
以往辦公人員密集的曼哈頓中城如今已見不到多少返回辦公樓的員工。（記者金春香／攝影）

根據商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)最新調查數據，至今年底，曼哈頓眾多辦公樓員工只有15%會返回辦公室，比8月預計的26%返崗人數降低，近一年在家辦公政策也促使更多遠程工作者選擇結束昂貴的曼哈頓房租租約，搬到紐約上州或其他區域。

該組織8月調查數據顯示有26%的白領預期能夠在今年內重返辦公室，但根據最新調查結果，這一數字繼續降至15%，預計明年7月前返工的人數也從54%降至48%，目前僅有10%的員工重返工作崗位，比8月中旬的2%有所增加；疫情爆發前，有約100萬名白領在曼哈頓上班。

不過市長白思豪(Bill de Blasio)日前表示，曼哈頓中城不是宇宙的中心，除了曼哈頓外，其餘四個區是紐約市絕大多數人口的重要構成部分，這四個區許多人依舊選擇留下，社區和商業地帶都充滿活力。

目前紐約市房地產業員工恢復到崗上班最為積極，已有73%員工回到辦公室，但科技領域公司過半員工會至少在家辦公至明年夏天。

此前在曼哈頓54街居住、在與公寓相隔兩個街上班的關穎6月底選擇回到上州父母家，邊照顧父母邊遠程辦公，原本預計年底能回辦公室，打算續租年底到期的公寓；然而隨著就職的公關公司不斷將回辦公室的日期延期，最早明年夏天員工才可能返工，因此她考慮再三，決定不再續租每月近3000元租金的公寓，「估計就算夏天返工，公司也會實施輪班制，因此我打算上班日搭火車從上州到中城，直到公司完全恢復正常再考慮重新找公寓。」

紐約市 曼哈頓 紐約上州

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