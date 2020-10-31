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新冠患者仍可能得流感 啟動線上追蹤

記者金春香／紐約報導
州府推流感追蹤網站，提醒民眾接種疫苗。（取自州衛生廳網站）
州府推流感追蹤網站，提醒民眾接種疫苗。（取自州衛生廳網站）

紐約州府30日啟動線上流感追蹤網站，每日更新周內各地流感相關數據，州長葛謨(Andrew Cuomo)提醒紐約民眾，天氣逐漸變冷，還未接種流感疫苗的民眾應該及時接種，以避免秋冬出現新冠與流感同時爆發的局面；州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)指出，就算曾感染新冠，也仍會遭流感病毒侵襲。

州府數據顯示，2019年至2020年流感季，州內有2萬2217人因流感住院，並有13名兒童因流感死亡；過去四年內，全州共有33名兒童死於流感，從2017年起州府開始加大力度要求州內兒童接種疫苗。

葛謨表示，這個秋冬季節禍不單行，大家不僅要對抗新冠疫情，而且還面臨新一輪流感季節，稍不注意就很有可能讓目前出現抬頭趨勢的疫情再次加重，他呼籲民眾接種流感疫苗，不僅可以防護大家免受流感病毒侵襲，也能保證關鍵的醫療資源用來對抗很可能出現的下一波新冠病毒的侵襲。

扎克表示，年齡在六個月或以上者應每年接種流感疫苗，而今年尤其重要，流感疫苗能夠幫助大家在一定程度上對抗一些症狀與流感相似的新冠病毒的侵襲，而州府開始緊密每日追蹤流感與新冠兩個病毒的檢測和感染數字，以幫助州府更妥善分配和準備醫療資源。

札克提醒，感染流感的人仍會感染新冠病毒，而感染新冠的人也並不會對流感免疫。

紐約市衛生局28日發布今年流感疫苗接種初步數據顯示，接種人數與去年同期相比大幅增加，從今年7月1日至10月24日，年滿及超過19歲的成年人接種流感疫苗人數比去年同期增長37%、增加18萬9017人；六個月至18歲的兒童接種人數增長27%、增加10萬5881人。

紐約州流感檢測及感染者數字可登錄https://health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/查詢，每日更新，目前全州已有282人感染流感；接種疫苗地點可登錄https://vaccinefinder.org/查詢。

流感疫苗 紐約州 檢測

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