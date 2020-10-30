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亞裔公務員年薪 比白人少6500元

記者和釗宇／紐約報導
市議長張晟和市議會女性黨團公布初步報告顯示，紐約市不公性別、族裔的公務人員收入差距很大。（本報檔案照）
市議長張晟和市議會女性黨團公布初步報告顯示，紐約市不公性別、族裔的公務人員收入差距很大。（本報檔案照）

市議長張晟(Corey Johnson)和市議會女性黨團29日公布初步報告顯示，紐約市不同性別、族裔的公務人員收入差距甚大；其中，亞裔公務人員的年薪比白人公務人員少6500元。

根據紐約市2019年18號法律(Local Law 18)要求，市長數據分析辦公室(Mayor's Office of Data Analytics)每年須公布匿名的公務人員薪資數據，數據須包含性別、族裔等信息供分析；該數據因為疫情原因今年推遲發布，上月才得以公布。

市議會共分析了大約18萬全職市府公務人員的薪資數據，並使用等級線性統計模型來分析數據，影響因子包括崗位類別、種族、族裔以及工作單位；結果顯示，男性公務人員的年薪比女性多出大約4500元；從族裔看，非洲裔公務人員每年比白人公務人員少賺7600元，亞裔則少賺6500元；同時，所有非西語裔公務員人，比西語裔公務人員的年薪多8700元。

市議會表示，初步報告並未將崗位、年資、教育水平和工作經驗計算在內，而這些同樣可能是影響女性和少數族裔收入的原因，未來將繼續分析族裔、性別收入差距產生的原因，預計將在明年第一季公布更深入的報告。

市議會認為，近年來性別、族裔間薪資差距已經成為一個嚴重的問題；根據全國女性和家庭合作組織(National Partnership for Women & Families)的研究，紐約市全職工作女性的年薪比男性少6735元，男性每賺1元，女性只能賺88分；同時，西語裔和非洲裔女性的年收入，比男性的收入分別少3萬23元和2萬4360元。

張晟表示，長久以來，女性和少數族裔員工的貢獻一直沒有在工資方面體現出來，「我們有責任糾正這些錯誤，正是這些錯誤所導致的歧視和偏見讓不同性別和族裔之間的收入拉大。」

紐約市 亞裔 疫情

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