如詩如畫冷泉鎮 紐約後花園

哈德遜河旁的碼頭公園景色優美。(記者朱蕾／攝影)

秋天的紐約色彩繽紛，像是一塊大自然的畫布，疫情之下最好的休閒生活，莫過於拜訪紐約的秋天，和家人、好友或戀人，一起徜徉在金秋的氣息裡。位於紐約上州哈德遜河(Hudson River)旁的冷泉鎮(Cold Spring)，以其獨特的地理位置和歷史悠久的建築，成為紐約市居民非常喜愛的周末度假勝地，搭火車或自行開車都只需一個多小時，成為紐約客的後花園，秋天時節到小鎮走登山步道，滿山紅葉映著哈德遜河，格外美麗。

冷泉在紐約市以北的哈德遜河上離紐約市最近的突出垂直地形中，由於受到這些地形特徵的束縛，冷泉鎮一直保持小村莊規模，人口只有2000多人。小鎮的中心地區作為冷泉歷史區(Cold Spring Historic District)，已列入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)，因其有保存完好的19世紀建築，這些建築當時是為附近西點鑄造廠(West Point Foundry)的工人居住而建造。最古老的房屋位於主街(Main St.)191號，建於1814年，有人說前總統林肯(Abraham Lincoln)參觀冷泉時曾拜訪過那棟房子。

田園詩般村莊 登山愛好者天堂

冷泉鎮曾經是美國內戰期間重要的砲兵中心，如今已發展成為一個田園詩般的村莊，深受紐約市民和附近居民的喜愛，也是遠足和爬山愛好者的天堂。

隸屬普特南郡(Putnam County)菲利普斯鎮(Philipstown)的冷泉鎮，位於哈德遜高地(Hudson Highlands)，與西點(West Point)隔河相望，北面的邊界是哈德遜高地州立公園(Hudson Highlands State Park)，金牛座山(Taurus)和斷頸山(Breakneck Ridge)在哈德遜河岸陡峭上升，形成兩個基本平行的山脈。

山脈之間有一個廢棄的奶牛場、兩個湖泊和一個營地；從河岸眺望，偏南方向是著名的西點軍校，西面和西北面是鴉巢山(Crows Nest)和暴風國王山(Storm King Mountain)。

哈德遜高地州立公園由於享有河流和山脈的全景，且交通方便，是熱門的一日登山旅行目的地，公園裡有多條登山步道(Trail)，最著名的步道是沿著斷頸山陡峭的岩石向上爬，可欣賞暴風國王山和紐伯格灣(Newburgh Bay)的美景。

哈德遜高地州立公園全年開放，每天從日出到日落，主要活動是遠足(hiking)，也可觀鳥、划船等。該公園的步道由紐約-新澤西步道組織(New York-New Jersey Trail Conference)的志願者維護，還會發布詳細的地圖。公園免費入場，也歡迎自由樂捐，入口處有大地圖指示牌，遊客也可領取小張地圖隨身攜帶。新冠疫情期間，公園要求遊客在不能保持社交距離的時候戴上口罩。

餐館、咖啡廳、精品店鱗次櫛比

小鎮裡最熱鬧的一條街「主街」，直接通向哈德遜河岸，這條街上，各式餐館、咖啡廳、精品店鱗次櫛比。迎接萬聖節到來，很多店鋪已經裝扮起來，充滿節日氣氛。

沿著主街向哈德遜河方向走就會達到河岸的碼頭公園(Dockside Park)，中途會穿過一個跨越鐵軌的地下隧道。在碼頭公園裡，哈德遜河和山谷的壯麗景色近在眼前，河上不時有船隻划過，岸邊三兩隻海鷗嬉戲，此時你會忘掉一切煩惱，只想完全沉浸在河光山色中。公園貼心的設置了很多長凳座椅，供遊客坐下來歇息賞景。

哈德遜高地州立公園有免費停車場，其他公園和景點附近的馬路邊也可限時免費停車，但在節假日通常中午前車位已停滿，鎮上還有按小時收費的市政停車場，以及按天收費的私人停車場，找到停車位不是問題。

各國料理齊聚 想靠窗要先訂位

作為一個頗受歡迎的旅遊小鎮，冷泉鎮裡絕對不缺美食，無論你喜歡美式、法國、義大利、墨西哥，還是中餐，在這裡都能找到，大多是家庭經營的小餐廳，菜色用心、環境舒適。

下午4時之前，你都可以在「Hudson Hill's Market & Cafe」享用一頓傳統美式早午餐(Brunch)，室內的座位已按要求保持足夠距離；天氣好的時候，還可坐在戶外走廊用餐，看著主街上的特色街景和熙熙攘攘的遊客。

晚餐「河景餐廳」(Riverview Restaurant)是不錯的選擇，誠如其名，在這家餐館可欣賞到哈德遜河濱水區(waterfront)和暴風王山的優美風光，可謂冷泉鎮風景最好的堂食餐廳，在精緻卻質樸的氛圍裡，食客可享用海鮮大餐、磚烤爐披薩等美式佳餚。由於疫情期間，座位有限，建議民眾提前致電預約，特別是想選擇靠窗座位。

玩累了想喝一杯咖啡、吃個甜點，也能輕鬆實現。主街上有多家咖啡館、麵包店，還有被稱為世界最棒冰淇淋店的「Moo Moo's Creamery」，就在冷泉碼頭(Cold Spring Pier)旁邊，這家冰淇淋店幾乎成為來冷泉鎮的必吃之地，門口經常有食客排隊。

■交通方式

●搭火車

冷泉鎮雖然不大，但有一個火車站冷泉站，沿著哈德遜河的北方鐵路(Metro-North Railroad)就經過這裡，從曼哈頓中央車站搭乘火車，大約70分鐘可達到冷泉站。

●自行開車

冷泉鎮距離紐約市約一個多小時車程，因其在哈德遜河東岸，從曼哈頓和布碌崙開車過去，無需支付橫跨哈德遜的過橋費；皇后區和長島民眾前往冷泉鎮的最佳線路，也只需支付連接皇后區和布朗士的過橋費，這也是紐約人常去冷泉鎮休閒的原因之一。