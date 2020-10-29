打流感疫苗人數 今年大增

市衛生局28日發布的今年流感疫苗接種初步數據顯示，接種人數與去年同期相比大幅增加。（美聯社）

市衛生局28日發布的今年流感疫苗 接種初步數據顯示，接種人數與去年同期相比大幅增加；數據顯示，今年7月1日至10月24日，年滿及超過19歲的成年人接受疫苗接種人數比去年同期增長37%、增加18萬9017人；6月齡至18歲的兒童接種疫苗人數增長27%、增加10萬5881人。

根據全市免疫接種登記處(Citywide Immunization Registry)登錄的劑量數據，今年有超過121萬名紐約民眾接種流感疫苗，但由於成年人接種疫苗並不像兒童一樣必須向登記處報呈，實際接種疫苗人數可能比登錄人數更多；數據顯示，今年19歲以上成年人接種疫苗人數，從去年的51萬7676人增至今年的70萬6693人，6月齡至18歲的青少年和兒童接種人數從去年的39萬7626人增至今年的50萬3507人。

此外，紐約市 本季展開預防流感宣傳活動，呼籲更多市民接種流感疫苗；市衛生局表示，六個月大以上的紐約市民都應該接種季節性流感疫苗，而且對於50歲及以上、孕婦、六個月至五歲的兒童，以及有基礎病的人士而言，接種疫苗尤其重要。

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，「紐約市之所以取得這一進展，完全是因為紐約民眾彼此關懷照顧，選擇採取正確的行動去接種流感疫苗，今年的流感疫苗可能是市民接種的最重要疫苗；如果您還沒有接種疫苗，那麼現在是最好的時機，我們的朋友、家人和鄰居都指望著我們所有人相互幫助，確保彼此安全。」