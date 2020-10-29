重開無期 外百老匯、喜劇俱樂部興訟

舒默9月到紐約一家喜劇俱樂部參加活動，呼籲聯邦給予小劇場更多資金補助。（取自舒默推特）

紐約百老匯演出將等到明年5月底可望重啟，但紐約市外百老匯 (Off-Broadway)和喜劇俱樂部仍無法確定重啟時間，艱難度日；六個外百老匯劇院和兩個喜劇俱樂部，日前在紐約南區聯邦地方法院提起訴訟，挑戰州府和市府的防疫 限制令，要求法院推翻州府對劇院重開的禁令。

原告包括紐約喜劇俱樂部(New York Comedy Club)、百老匯喜劇俱樂部(Broadway Comedy Club)、劇院中心(Theater Center)、Players Theater、Actors Temple Theater、SoHo Playhouse、Gene Frankel Theater和Triad，這些劇院都位於曼哈頓，可容納的座位不超過199個，規模遠小於百老匯劇院。

這些劇院在訴狀中表示，州府已經允許商場、賭場、教堂、影院、餐廳、健身房、保齡球館、學校和「周六夜現場」(Saturday Night Live)重開，卻禁止規模相對較小的劇院重開，如果今年秋季無法開放，這些小型劇院很可能會被迫永久關閉。

訴狀指出，曼哈頓的新冠病毒感染率在過去幾個月也一直在1%以下，且相對於可容納近2000人的大型百老匯劇院，小型劇院更能遵守安全防疫標準，可在保持25%客容量之下重開，另外顧客可在劇院中全程配戴口罩，且劇院也已安裝空氣過濾系統。

至今已經有17名州眾議員聯名致信州長要求給予劇院重新開放的機會，國會參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也曾於9月到紐約一家喜劇俱樂部參加活動，呼籲聯邦給予小劇場更多資金補助。

州府發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)表示，州府在竭盡全力保證控制病毒傳播，他們明白一部分人會因防疫規定而不高興，但紐約持續多月的低感染率，證明防疫措施得當，就算有人不高興，也比會導致更多人染病強。