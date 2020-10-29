紐約州養老院新冠死亡低報 司法部索要數據

疫情間，療養院員工拿個人手機讓住戶與家屬視頻對話。(本報檔案照)

由於紐約州養老院 的新冠死亡率嚴重被低估，司法部 (DOJ)民事部門近日要求紐約州超過1000家私人療養院提供更多新冠相關死亡數據。

行政部門消息人士表示，紐約州回應司法部8月份調查所提供的紀錄顯示，20多家養老院中有四分之一的死亡病例沒有向聯邦衛生官員報告。

紐約州此前表示，全州公共療養機構中約有400名居民死於新冠，但聯邦消息人士稱，紐約州只向疾病控制和預防中心(CDC)上報了約300名。

州衛生廳的報告顯示，共有6720人在療養院和成人護理機構因新冠死亡，但養老院的真實死亡規模預計要高得多。

美聯社8月的一項分析也發現，可能有1萬1000名紐約養老院居民死於新冠。

司法部環境與自然資源司助理檢察長克拉克(Jeffrey Bossert Clark)27日在給紐約州衛生廳的一封信中寫道，民事部門正在調查紐約私立療養院的數據，以授權其對醫療保險和醫療受助者的「嚴重不合格的護理」進行監管。

官方表示，療養院死亡人數被低估可能有兩個原因，其一是一些人死在醫院裡，沒有向CDC報告；另一個原因是，聯邦醫療保險及醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services)規定，養老院的死亡人數必須在5月份報告，但不允許追溯報告，從而模糊了人數的真實數據。

葛謨辦公室發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)表示，司法部似乎從疫情開始就要求數據，而CMS只是在5月8日之後才要求數據；「他們自己應該知道的，一周後就要舉行選舉，顯然聯邦政府在千方百計地欺騙和分散注意力。 」

今年8月，司法部民權司根據「制度化人士民權法案」(civil rights of institutional Persons Act)，從紐約和其他三州蒐集公立養老院的數據。