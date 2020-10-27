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州府攜手時尚公司 「戴口罩」活動籌款

記者和釗宇／紐約報導
州長葛謨(右)26日和女兒瑪利亞(左)宣布，州府發起為期五周的「戴口罩」宣傳活動，提高公眾戴口罩的意識。（州長辦公室提供）
州長葛謨(右)26日和女兒瑪利亞(左)宣布，州府發起為期五周的「戴口罩」宣傳活動，提高公眾戴口罩的意識。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)26日和女兒瑪利亞(Mariah Kennedy Cuomo)宣布，將與The RealReal等多家紐約州時尚設計公司合作，發起為期五周的「戴口罩」(Mask Up)宣傳活動，提高公眾戴口罩的意識，並籌款幫助那些在疫情中受創最深的社區和人群。

葛謨表示，隨著抗疫持續進行，戴口罩毫無疑問能夠阻止疫情蔓延、拯救更多生命，但與此同時，防疫疲勞已經給抗疫帶來新的挑戰；「我們需要找到更有創意的方式，來激勵民眾戴口罩，這項宣傳活動將藉助紐約時尚界的創造力，來應對這項公共健康挑戰，同時也能籌集更多資金幫助受創較深的社區；團結起來，我們就能擊敗病毒。」

州府將把所有口罩製造和銷售利潤捐獻給三家慈善機構，用於幫助最有需要的人群；同時，州府和RealReal公司還將推出限量版「紐約堅強」(New York Tough)口罩，該口罩由紐約時尚界知名品牌Public School設計，該品牌由華裔設計師周道一(Dao-Yi Chow)與奧斯本(Maxwell Osborne)聯合創立，設計靈感來源於在紐約市公校的成長歷程。

未來五周，The RealReal和州府每周一將舉辦不同主題的口罩抽獎，每的主題分別為堅強、聰明、團結、自律和愛；瑪利亞·葛謨表示，這項活動吸引了大量紐約本地時尚設計者，為的就是表達一層非常簡單但極其重要的意思：戴口罩、遏制疫情、拯救生命，「現在疫情仍在肆虐，這項活動說明我們能夠找到一種有趣、有創造力的方式來抗疫。」

紐約市 疫情 葛謨

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