聖誕老人今年不現身 梅西159年傳統中斷

梅西百貨的聖誕櫥窗，每年都受到民眾歡迎；不過因為新冠疫情，聖誕老人今年將不會出現在曼哈頓中城總部。(美聯社)

由於新冠疫情，聖誕老人今年不會現身梅西百貨 (Macy's )總部，持續了159年的節日季傳統將中斷，梅西百貨的聖誕樂園(Macy's Santaland)今年將改為線上互動聖誕體驗。

每年聖誕節，紐約 曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨總部的聖誕櫥窗和聖誕樂園都吸引大批民眾；聖誕老人在聖誕樂園裡問候民眾，小朋友們還能坐在聖誕老人腿上合影。

始於1861年的梅西聖誕樂園，也給無數兒童和家庭帶來奇妙的聖誕體驗，自1977年起，每年有超過20萬人到訪聖誕樂園。

梅西百貨品牌娛樂部副總裁特塞羅(Susan Tercero)22日表示，為了讓兒童及其家人仍能感受到梅西聖誕樂園的神奇體驗，該公司今年將聖誕樂園改為線上進行，時間為11月27日至12月24日，每次可有最多三名兒童參加量身定製的體驗活動。

梅西百貨介紹，線上聖誕樂園以虛擬精靈的問候開始，他們帶領參與者穿越聖誕老人的村莊和工作間，會停下來參觀景點並玩互動遊戲。最後，孩子們將通過互動視頻與聖誕老人見面，可以分享他們的節日願望並拍照，並可立即下載與聖誕老人的合照。