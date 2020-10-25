市衛生局：培養抗逆能力 對抗新冠心魔

李素榮24日在講座中表示，亞裔社區因污名化與移民身分等問題，心理問題叢生，呼籲亞裔社區培養抗逆能力，打贏這場仗。(會議截圖)

新冠疫情 爆發至今，已有逾20萬人失去生命，更誘發「倖存者」心理疾病；市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)華裔代表24日在講座中表示，亞裔 社區因疫情污名化等問題，民眾心理問題叢生，她呼籲亞裔培養抗逆能力，善用政府資源，戰勝「心魔」。

基督教角聲佈道團與市健康與心理衛生局於24日，在線上舉辦「心理健康、公平與抗逆能力」講座，邀請市衛生局代表李素榮與陳璐旖講解「新冠疫情對民眾心理健康影響」、「少數族裔社區健康問題」、「創傷、悲痛與焦慮影響」以及「如何應對心理問題」四大主題。

李素榮表示，疫情爆發後，除了影響民眾身體健康外，還加劇民眾產生焦慮與憂鬱等情緒問題；在巨大的壓力下，一些民眾出現報復性購物，甚至家暴，日常生活能力也逐步下降。

對於亞裔社區，李素榮說，許多民眾因污名化帶來的恥辱感以及擔心染疫與仇恨犯罪的焦慮感，導致心理問題叢生；她補充，包括亞裔在內的少數族裔因為沒有醫保或醫保不足、沒有移民身分而不敢就醫，加上心理治療師不了解當地居民語言與文化等問題，許多居民有苦難言。

李素榮表示，民眾出現情緒問題後，應調整自身「抗逆」與「復原」能力，如幫助自己接受現實、與親友保持聯絡、練習正念與保持樂觀心態等；在安慰喪親者時，她建議，應避免說「一切都會好的」或是「時間能治癒所有傷口」等言論，應關注親友的需求、展現同理心並尊重每個人哀痛的過程。

紐約市 府提供免費的新冠疫情情感支持的協助專線，有需請電(844)863-9314；「健康紐約」(NYC Well)項目提供免費與保密的熱線服務電話，專員提供200多種語言諮詢與治療轉介，有需者請電(888)692-9355或發短信「WELL」至65173，活在nyc.gov/nycwell使用聊天功能。