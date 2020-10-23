搭機赴中需3日內核酸檢測 華人緊張

甘迺迪國際機場和紐瓦克國際機場，目前設有新冠病毒快速檢測站(XpresCheck)，可為有需要的乘客提供服務。(Getty Images)

自新冠疫情在美國 爆發以來，許多華人因美中航班減少被困在美國，好不容易等到航班增加，但因中國 政府規定乘坐國際航班返回中國需提供登機前三天內完成的病毒核酸檢測 證明，讓不少華人非常緊張。

居住在布碌崙(布魯克林)的魏先生，父母年初從北京來美團聚，之後便因疫情一直留在美國，日前終於買到10月4日的機票返回中國。

根據中國政府的規定，凡是搭機赴中的乘客需要提供核酸檢測證明，檢測報告出具時間必須是登機前三天才算有效，並需要將報告上傳網路、通過認證。

9月29日，魏先生的父母在家附近紐約市公立醫院設立的免費檢測站完成核酸檢測，但工作人員告知約需三至七天結果才會出爐，這意味著他們可能無法在登機前獲得檢測結果；2日清晨檢測結果出來了，但因報告上顯示的檢測日期不在登機前三天內，魏先生只能馬上再為父母尋找加急檢測點。

要在兩天內完成核酸檢測並上傳網路、獲得中國政府批准，魏先生心急如焚，朋友介紹專門針對華人乘機回國加快檢測的公司，不僅可上門提供服務，還有12小時、24小時、48小時獲得檢測結果多種選擇；但是檢測費用不菲，約每人每次300元至700元；好在魏先生最終在家庭醫生幫助下，以相對合理的價格，帶父母在布碌崙8大道一家診所完成核酸檢測，並在24小時內獲得檢測結果，最後順利登上飛機。

對於魏先生父母的經歷，華裔執業醫生葉宏指出，不少乘客因無法提供合格的核酸檢測而錯過登機，其中一些乘客因需要轉機，需在兩天內完成病毒檢測，但是從實驗室收到檢測樣本到提交檢測報告一般也要24小時；為了確保乘客順利登機，一些醫師與實驗室達成合作，幫助民眾在一天內拿到檢測結果，同時也提醒需要登機的同胞合理安排時間完成檢測。

大紐約地區的甘迺迪國際機場和新州紐瓦克國際機場，日前都設立了新冠病毒快速檢測站(XpresCheck)，為有需要的乘客以及航空公司員工提供服務。