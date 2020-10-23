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秋遊紐約新克羅頓水壩 楓情萬種

記者王彩鸝／紐約報導
新克羅頓水壩於1906年完工時，是當時世界上最高的水壩。（記者王彩鸝／攝影）
新克羅頓水壩於1906年完工時，是當時世界上最高的水壩。（記者王彩鸝／攝影）

距離紐約市以北22英里（35公里）、約一小時車程，位於新克羅頓水壩(New Croton Dam)，百年來一直供應紐約人的飲用水，秋天時節「楓情萬種」，來此賞楓還可「飲水思源」，原來紐約人的飲用水是經過湖光山色美景的洗禮，難怪博得「飲用水中香檳」的美稱。

影音來源：王彩鸝

「健康、可口、乾淨，加冰塊喝，清涼爽口，請盡情享用」，這可不是某品牌飲品廣告，而是紐約市健康與心理衛生局的健康公報文宣，看似誇張，其實禁得起檢驗；紐約市的自來水喝起來有股淡淡的甘甜，非常順口好喝，完全可媲美山泉水。

這也是為何紐約的貝果比其他城市好吃，紐約的披薩美味酥脆，紐約的咖啡特別香醇，因為它們都有共同祕方，那就是「紐約水」；精釀啤酒廠在紐約市如雨後春筍般冒出，業者們也說是看上紐約的水質好，釀出來的酒自然品質更佳。

飲水要思源，秋天正是拜訪新克羅頓水壩的最好時節。這座石砌水壩於1892年9月20日開始動工、1906年1月17日峻工，工程期長達13年又4個月，大壩的底部寬266英尺（81 米），壩底到波峰的高度297英尺（91米m）， 竣工之時，它是世界上最高的水壩。人們將它與埃及金字塔和中國長城作了比較，以此證明美國工程界的才智。

遠在100多年前，這座水壩不僅為功能而設計，其呈現獨特的工程之美。《科學美國人》在1905年曾寫道：「這種高貴結構的工程特徵，形塑了世上令人印象最深刻和最美麗的景致之一。」

小一號胡佛 秀麗更勝一籌

水壩造型典雅，在秋葉的襯托下更顯迷人的氣質；擁有雄偉的瀑布狀溢洪道，龐大的擋土牆和高架橋，可以近距離觀察大壩湧入的洪流，有如小一號的尼加拉大瀑布和胡佛水壩，儘管規模較小，但其秀麗典雅卻更勝一籌。 

新克羅頓大壩溢洪道的設計和一般水壩很不一樣，它位於壩牆的一側，部分天然、部分人造。 天然溢洪道帶來狂野的瀑布急流；人造溢洪道則可欣賞到水沿著巨大台階溢流而下、形成看似巨型婚禮蛋糕形狀噴泉的奇觀。

既然名為新克羅頓，表示曾存在原始的老克羅頓。老水壩建於1842年，橫跨克羅頓河，通過41英里的地下輸水管道將水送到曼哈頓。到了1880年代，紐約市需要更多的供水，於是有了興建新水壩的計畫，新壩需要20平方英里的土地，也因此有數十所學校、住家、穀倉和教堂．四個鎮的居民因此工程遭到迫遷，還有六個墓地、1500具遺體被挖出、重新安葬。

動工年代故事多 被拍成電影

當年修建水壩時有許多工人是來自義大利南部的石匠，他們每天工作10小時，工資僅1.25或1.30美元，微薄的工資當然不會讓人工水滿意，施工期間曾在1900年4月1日發起罷工，後來是靠國民警衛隊到場才恢復秩序。這段歷史曾被拍成一部無聲電影（默片），描述了與大壩建設有關的勞動管理問題。

飲水不忘挖井人，了解建壩過程的歷史故事，紐約人打開水龍頭，喝的就不只是自來水，而是可以心靈徜徉在「紐約水」的原鄉。

另外，大壩動工那一年，孫中山在香港西醫書院畢業，正式成為一名醫生；利物浦足球會成立；愛迪生獲得雙向電報的專利權；阿瑟·柯南·道爾出版偵探小說《福爾摩斯》。與這幾個影響至今的歷史人物和事件發生在同一年代，更顯新克羅頓水壩的歷史地位。

新克羅頓水壩所在地，是一座公園，園內有數條步道可以分別通往壩頂和溪底。站立壩頂通道上，可以飽覽湖光水色，以及滿山遍谷紅黃粉棕葉子合奏秋之禮讚。

站在壩頂俯視峽谷公園的秋季繽紛美景。（記者王彩鸝／攝影）
站在壩頂俯視峽谷公園的秋季繽紛美景。（記者王彩鸝／攝影）
紐約水的「原鄉」，有如世外桃源。（記者王彩鸝／攝影）
紐約水的「原鄉」，有如世外桃源。（記者王彩鸝／攝影）
新克羅頓水壩的秋色迷人。（記者王彩鸝／攝影）
新克羅頓水壩的秋色迷人。（記者王彩鸝／攝影）
園區內有幾條自然步道，分別通往壩頂和溪底。（記者王彩鸝／攝影）
園區內有幾條自然步道，分別通往壩頂和溪底。（記者王彩鸝／攝影）
水壩下方的公園，設有桌椅方便遊客野餐。（記者王彩鸝／攝影）
水壩下方的公園，設有桌椅方便遊客野餐。（記者王彩鸝／攝影）
從大壩洩流而下的水，進入如畫的溪流中，園區有步道可以通往溪谷。（記者王彩鸝／攝影...
從大壩洩流而下的水，進入如畫的溪流中，園區有步道可以通往溪谷。（記者王彩鸝／攝影）
從壩頂往峽谷看的風光。（記者王彩鸝／攝影）
從壩頂往峽谷看的風光。（記者王彩鸝／攝影）
新克羅頓大壩溢洪道位於壩牆的一側，部分天然、部分人造。 （記者王彩鸝／攝影）
新克羅頓大壩溢洪道位於壩牆的一側，部分天然、部分人造。 （記者王彩鸝／攝影）
大壩頂部的道路，遊客漫步其上，右手邊是湖光山色，左手邊是峽谷秋景。（記者王彩鸝／...
大壩頂部的道路，遊客漫步其上，右手邊是湖光山色，左手邊是峽谷秋景。（記者王彩鸝／攝影）
在大壩公園裡野餐的遊客。（記者王彩鸝／攝影）
在大壩公園裡野餐的遊客。（記者王彩鸝／攝影）
遊客站在壩頂觀景平台，彷彿走進畫中。（記者王彩鸝／攝影）
遊客站在壩頂觀景平台，彷彿走進畫中。（記者王彩鸝／攝影）

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