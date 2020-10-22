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戶外包廂吸睛 華埠拉麵店生意增5成

記者顏嘉瑩／紐約報導
清味蘭州拉麵館的戶外包廂於本周投入使用，成功吸引顧客眼光，短短幾天生意至少成長了一半。(記者顏嘉瑩/攝影)
清味蘭州拉麵館的戶外包廂於本周投入使用，成功吸引顧客眼光，短短幾天生意至少成長了一半。(記者顏嘉瑩/攝影)

天氣逐漸轉涼，為了迎接戶外用餐的首個冬天，曼哈頓華埠餐館近日開始將用餐帳篷包上塑膠布，為顧客保暖，不過位於宰也街(Doyer St.)的「清味蘭州拉麵館」，業主劉利弟花了幾天時間構思，設計出造型獨特又實用的戶外小包廂，在本周投入使用後成功吸引顧客眼光，短短幾天內，生意至少成長一半。

劉利弟設計的小包廂，外觀為房子造型、防風防雨，有兩扇活動門、一個送餐口，顧客入內用餐時可以關上活動門，享受私人但又通風的獨立空間，小包廂四周也有設計「窗戶」，在天氣轉暖時能夠自行拆卸，增加空氣流通。

清味蘭州拉麵館為華埠早期申請戶外用餐座的餐館，起初只是將桌椅搬到街道供顧客使用；劉利弟表示，經過多月觀察下來，發現疫情恐再持續一段時間，該店堂食空間極小，若單靠幾張桌椅做戶外用餐，冬天寒冷天氣下，除了影響餐點品質，恐流失更多顧客。

於是劉利弟決定自行設計符合政府規定，又能夠為顧客保暖、機動性高的包廂，投入1萬多元成本，最後做出六個小包廂，本周投入使用。

劉利弟說，包廂使用後，看到有不少人拍照，也有更多顧客願意來店裡消費，幾天下來生意成長至少一半，讓他相當開心；他表示，雖然製作包廂為該店增加不少經營成本，但顧客用餐時感到更安全，也是一種投資。

移民來美前，劉利弟在中國的瓜子加工廠工作，後來與友人合開蘭州拉麵店，22年前從福州移民來美，替其他餐館打工，直到12年前全家人移民後，才一起在宰也街開了清味蘭州拉麵館，曾獲不少獎項，也有知名美食節目、雜誌介紹，在曼哈頓中城還有一家分店。

劉利弟表示，疫情對店裡影響不小，目前中城分店專做外賣，華埠總店在無法做堂食的情況下，只能自己動腦想解決方法；不過他也說，相信自己對顧客的用心，以及店裡食材的好品質，能夠繼續為該店保持口碑，帶來顧客、維持營運。

劉利弟花了幾天時間設計包廂，有兩測活動門保持通風，還設有送餐口。(記者顏嘉瑩/攝...
劉利弟花了幾天時間設計包廂，有兩測活動門保持通風，還設有送餐口。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠 移民 疫情

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