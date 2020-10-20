我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

圖輯／紐約疫情下的萬聖節 布魯克林「鬼屋」驚悚度破表

記者王彩鸝／紐約報導
骷髏，女巫、幽靈和食屍鬼現身門廊上。記者王彩鸝／攝影
骷髏，女巫、幽靈和食屍鬼現身門廊上。記者王彩鸝／攝影

萬聖節快到了，疫情之下很多紐約客把自家住宅布置成萬聖節鬼屋，大方地提供鄰里和過客欣賞。位於布碌崙（布魯克林）展望公園附近的一戶住宅的萬聖節裝飾，有如遊樂場般的炫目，聲光色俱全，而且驚悚度破表，很多小朋友在現場看了驚聲尖叫，雖然害怕卻又不肯離去。

(影音來源：王彩鸝)

這座萬聖節房屋位於阿爾伯馬爾（Albemarle）和亞皆老街（Argyle）的轉角處，整棟房子的萬聖節裝飾，好像恐怖片裡的場景，有骷髏爬在外牆上、 屍體和怪物埋在前院裡、 骷髏、女巫和食屍鬼占據了門廊、令人毛骨悚然的玩偶和巨型蜘蛛網，電影小丑和西遊記的唐僧、豬八戒等也來湊熱鬧，窗戶上還會出現鬼影和靈魂的視頻投影。

如此專業的萬聖節裝飾，並非出自專業公司的大手筆，而是屋主自己架著梯子，一點一滴地裝置而成。據了解，屋主是一名作家，他曾在接受訪問時表示，白天他通常坐屋子裡三樓的辦公桌旁，剛好 鄰里有幾所幼兒園，幾乎每一所幼兒園每天都會帶一小群孩子去看萬聖節裝飾。 

這意味著每天至少有一次，當屋主在敲打鍵盤、為構思文句絞盡腦汁時，屋前草坪上孩子們的尖叫聲，常讓他震驚而回到現實中，但他說，這是萬聖節最美好的部分。

窗外有僵屍，窗內有幽靈，搭配血紅色的燈光，宛如恐怖片的情節。記者王彩鸝／攝影
窗外有僵屍，窗內有幽靈，搭配血紅色的燈光，宛如恐怖片的情節。記者王彩鸝／攝影
位於布魯克林展望公園附近的這棟萬聖節房屋，吸引很多居民和遊客前往觀賞。記者王彩鸝...
位於布魯克林展望公園附近的這棟萬聖節房屋，吸引很多居民和遊客前往觀賞。記者王彩鸝／攝 影
一具具的骷髏爬在房屋閣樓外牆上。記者王彩鸝／攝影
一具具的骷髏爬在房屋閣樓外牆上。記者王彩鸝／攝影
以小丑為主題的萬聖節裝飾，不僅有聲光色俱備的玩偶，還布展了多幅小丑畫像。記者王彩...
以小丑為主題的萬聖節裝飾，不僅有聲光色俱備的玩偶，還布展了多幅小丑畫像。記者王彩鸝／攝影
吊在柱子上的鬼娃娃，本來是低垂著頭，會冷不妨地突然抬頭尖叫、目露凶光，讓現場很多...
吊在柱子上的鬼娃娃，本來是低垂著頭，會冷不妨地突然抬頭尖叫、目露凶光，讓現場很多小朋友也驚聲尖叫。記者王彩鸝／攝影
唐三藏、豬八戒等西遊記人物，也現身在布魯克林這棟萬聖節鬼屋。記者王彩鸝／攝影
唐三藏、豬八戒等西遊記人物，也現身在布魯克林這棟萬聖節鬼屋。記者王彩鸝／攝影

萬聖節 紐約 布碌崙

上一則

八成餐廳恐關門 紐約知名主廚推1200億「餐廳法案」

延伸閱讀

反亞裔仇恨犯罪小組：將資源帶給亞裔 以有效預防犯罪

反亞裔仇恨犯罪小組：將資源帶給亞裔 以有效預防犯罪

紐約市2020年人口普查回應率61.8% 與全國平均差距縮小

紐約市2020年人口普查回應率61.8% 與全國平均差距縮小
碼頭新主人限制出入規定 布碌崙綠點渡輪服務被叫停

碼頭新主人限制出入規定 布碌崙綠點渡輪服務被叫停
猶太區疫情回升 波及中餐館生意 業主叫苦連天

猶太區疫情回升 波及中餐館生意 業主叫苦連天
紐約電影院要重開了! 紐約市以外 感染率低於2%地區 23日起有限度重開

紐約電影院要重開了! 紐約市以外 感染率低於2%地區 23日起有限度重開
布魯克林天主教會要求撤州府宗教活動人數限令 法官拒絕

布魯克林天主教會要求撤州府宗教活動人數限令 法官拒絕

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」
收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條