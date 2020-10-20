圖輯／紐約疫情下的萬聖節 布魯克林「鬼屋」驚悚度破表

骷髏，女巫、幽靈和食屍鬼現身門廊上。記者王彩鸝／攝影

萬聖節 快到了，疫情之下很多紐約 客把自家住宅布置成萬聖節鬼屋，大方地提供鄰里和過客欣賞。位於布碌崙 （布魯克林）展望公園附近的一戶住宅的萬聖節裝飾，有如遊樂場般的炫目，聲光色俱全，而且驚悚度破表，很多小朋友在現場看了驚聲尖叫，雖然害怕卻又不肯離去。

(影音來源：王彩鸝)

這座萬聖節房屋位於阿爾伯馬爾（Albemarle）和亞皆老街（Argyle）的轉角處，整棟房子的萬聖節裝飾，好像恐怖片裡的場景，有骷髏爬在外牆上、 屍體和怪物埋在前院裡、 骷髏、女巫和食屍鬼占據了門廊、令人毛骨悚然的玩偶和巨型蜘蛛網，電影小丑和西遊記的唐僧、豬八戒等也來湊熱鬧，窗戶上還會出現鬼影和靈魂的視頻投影。

如此專業的萬聖節裝飾，並非出自專業公司的大手筆，而是屋主自己架著梯子，一點一滴地裝置而成。據了解，屋主是一名作家，他曾在接受訪問時表示，白天他通常坐屋子裡三樓的辦公桌旁，剛好 鄰里有幾所幼兒園，幾乎每一所幼兒園每天都會帶一小群孩子去看萬聖節裝飾。

這意味著每天至少有一次，當屋主在敲打鍵盤、為構思文句絞盡腦汁時，屋前草坪上孩子們的尖叫聲，常讓他震驚而回到現實中，但他說，這是萬聖節最美好的部分。