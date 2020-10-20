大中央車站商家艱難 MTA減租

乘客減少大中央車站小商家難生存 ，MTA提議按收益比例收租幫助度難關。（記者金春香／攝影）

紐約市 地鐵和火車乘客數量仍然低迷，大中央車站(Grand Central Terminal)等人流匯聚的交通樞紐也不見昔日風光，車站內的餐廳和小商家生意損失慘重，很多都無法支付高昂租金 ；大都會運輸署(MTA )日前向大中央車站內的商家提出新的租金協議，僅收取往常租金的一定份額，以確保商家得以生存下去。

MTA開發長利博(Janno Lieber)表示，在這份新提議下，MTA將按照餐廳和小商家的收益額來決定收取幾成的租金，目前他們在就將收取的具體租金比率進行商討，並將於本月28日的MTA董事會上進行討論是否通過該提議。

這份新提議不適用於諸如星巴克、蘋果等具有全國連鎖店面的商家，而是主要針對僅在紐約市內擁有店面、並在大中央車站內設店的小商家。

今年3月起，大中央車站內的商家接連關閉，且由於特殊地理位置難以開展戶外用餐，此前在州參議員霍曼(Brad Hoylman)的遊說下，MTA同意商家延遲支付4月至8月的租金；若新提議通過，商家從8月起的租金都可以按照即將出台的比率進行支付。

利博表示，這一新協議將至少實施至公共交通工具乘坐量恢復到正常的時候，但MTA預計2022年前全市乘坐地鐵和火車的乘客數量都無法恢復到疫情前，13日最新數據顯示當日全市地鐵乘坐量比去年同日減少70%，公交乘坐量也比去年同日減少62%。