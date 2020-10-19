不敵疫情 康尼島遊樂場恐撐不下去

康尼島遊樂場今年因疫情幾乎全年關閉，業者表示恐將難以為繼。（記者洪群超/攝影）

新冠疫情 影響下，布碌崙(布魯克林)康尼島 歷史上首次缺席整個夏季旅遊旺季，月神公園(Luna Park)等歷史悠久的遊樂場負債累累，指出若政府補助無法到位，聞名遐邇百餘年的康尼島遊樂場業恐將步入歷史。

具有百年歷史的康尼島遊樂場屬於季節性遊樂場，每年都在萬聖節後關閉迎接寒冬到來，次年夏天回歸；因疫情影響，當地最為知名的月神公園等幾大遊樂場從去年11月一直關閉至今，完整錯過整個營業季。

紐約市 遊樂園行業被排除在第四階段重啟計畫外，經營月神公園的國際中央遊樂園負責人Alessandro Zamperla指出，面臨嚴峻財政危機的康尼島遊樂場業者向政府提交了無數次重開申請，但是均沒有獲批，市、州政府也不願提供經濟援助。

現在當地只希望紐約市經濟發展局能夠放寬租約時間，讓當地商業能夠穩定下來，直到疫情過去；市經濟發展局對此表示，正在努力與當地6600平方呎的遊樂場租戶商討紓困方案，但是自5月16日後，月神公園未收到任何更新消息。

康尼島歷史可追溯自美國南北戰爭，1860年至1870年代隨著鐵路與渡輪航線的開通，當地開始建設大型飯店、私人海灘、賽馬場、遊樂場等娛樂設施；雖然二次大戰後當地曾因各種原因失去最早的繁榮，但是自月神公園重新開放後，康尼島遊樂區在2010年至2017年銷售額暴漲112%，成為推動當地商業發展的主力。