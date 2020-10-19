耶魯大學研究：托兒所員工 染疫風險不高

耶魯大學一份最新研究顯示，在托兒中心工作的員工並沒有受到被傳染病毒的更多風險。（市教育局提供）

耶魯大學日前最新研究顯示，在托兒中心工作的員工沒有受到更多被傳染新冠病毒的風險，這一結果讓擔心送孩子去托兒所可能增加感染新冠風險的家長可稍稍安心。

該研究對全國5萬7000名托兒所工作人員進行調查，發現他們感染新冠及因新冠住院的數字，與疫情爆發後就居家避疫者無差。

耶魯大學兒童精神病及心理學教授、該研究報告主要作者Walter Gilliam表示，此一結果令人意外，雖然數據顯示托兒所員工並非完全沒有染疫，但該結果顯示托兒所員工並非因為接觸兒童、為幼童提供教育和服務而感染病毒。

Gilliam指出，接受調查的托兒所中有超過75%的機構每天執行多次兒童和員工體溫檢查，並不斷對設施進行清潔，保證所有人洗手次數，且托兒所班級內兒童數量比高年級學校較少，也利於保持社交距離 、降低病毒傳播率。

Gilliam希望這份研究結果給大眾帶來積極信號，希望緩解家長送孩子去托兒中心的擔憂心情。

紐約市教育局 此前舉辦的開學前家長和學生信息說明會議上，多名在市府設置為必要行業員工子女提供托兒服務的地區加強學習中心(Regional Enrichment Center)負責人也指出，低年級學生的適應力極強，只要教師耐心講解配戴口罩、保持距離和隨時清潔雙手的重要性，學生會積極遵守，這些中心在過去數月間一直保持較為安全的學習環境。