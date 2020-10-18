華埠文化周 攝影報攤、皮影戲戶外展演

華埠攝影報攤是華埠文化周的一部分。（記者金春香／攝影）

由「心目華埠 」(Think! Chinatown)和「下東城保存計畫」(Lower East Side Preservation Initiative)共同發起的第三屆華埠文化周(Chinatown Arts Week)16日啟動，受疫情 影響更多活動以戶外形式進行，從攝影 作品、戲劇、舞蹈、太極、訪談對話、藝術展等，全方位展現華埠魅力。

心目華埠共同創辦人和總監鄺海音表示，華埠文化周今年已經是第三屆，是展示曼哈頓華埠豐富文化的節日，推廣華埠資深藝術家和新興亞裔藝術家的作品，展示及宣傳華埠藝術團體及居民舉辦的文化活動，來提高人們對唐人街文化資產的認知，今年因疫情關係，大家集思廣益開發出更多可以在戶外進行的活動。

攝影師李揚國、鄭德華和周慧珠在華埠攝影報攤(Chinatown Photo Newsstand)展出他們拍攝的華埠照片，這些照片也被選入近期由下東城保存計畫出版的「華埠：透過鏡頭看下東城」(Chinatown: Lens on the Lower East Side)。

鄭德華從2001年起，每年春節都會用鏡頭記錄華埠新春大遊行和「超級星期六」舞龍舞獅，本職為電腦程序員的他，熱愛在旅遊途中拍攝不同國家的風俗民情，在過去幾個月無法出遊的日子裡，他則在華埠抓拍行人，並為他從小居住的華埠的居民拍攝人像。

從1971年拿起相機起就沒有停下記錄華人社區腳步的李揚國，是華埠各大攝影展的常客，此次他也展出多幅自己在疫情期間拍攝的照片及記錄往日華埠生機景象的精選圖片。

華埠文化周將進行至25日，每日都有精彩活動，包括閩劇皮影戲、裝扮唐人街藝術家對話、「美籍華人旅程」舞蹈、舞龍大師線上觀影及導演訪談等，更多信息可登錄https://www.thinkchinatown.org/artsweek2020查詢。