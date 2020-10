MOCA浴火重生 華埠之窗慶建館40周年

位於霍華德街3號的「MOCA工作坊」不僅收納館藏,還將舉辦各種活動吸引更多青年一代加入到保存、記錄美國華裔歷史的行動中。右一為譚海俊。(記者金春香/攝影)

美國華人博物館(Museum of Chinese in America,MOCA)為紀念博物館建館40周年、同時因應對疫情 無法提供室內參觀而專門設置的「華埠之窗」(Windows for Chinatown)櫥窗展17日正式與民眾見面;位於霍華德街3號(3 Howard St.)的「MOCA工作坊」(MOCA Workshop)新館藏室同時啟用,將今年1月在茂比利街70號(70 Mulberry)火災中受損後修復的近百萬館藏更好保存,並吸引更多青年一代加入到保存、記錄美國華裔 歷史的行動中。

位於霍華德街3號的「MOCA工作坊」不僅收納館藏,還將舉辦各種活動吸引更多青年一代加入到保存、記錄美國華裔歷史的行動中。(記者金春香/攝影)

策展人譚海俊介紹,「華埠之窗」分為五個展塊,前三展塊位於中央街(Centre St.);第一展塊為「如何在疫情期間回應種族歧視 行為?」展品來自疫情期間MOCA發起的「四海一家」(OneWorld)主題收藏活動,記錄華人群體如何發起各種活動來提高對反華裔歧視的關注,展品包括照片、繪畫、詩歌、海報、口述歷史紀錄等,展塊的背景牆也以疫情期間有關華裔備受歧視的報刊文章為主。

譚海俊介紹「華埠之窗」櫥窗展,民眾可從窗外看到「中國城雜貨店」。(記者金春香/攝影)

第二展塊為「誰曾坐落於此?」介紹曾經坐落在MOCA所在位置的歷史,這裡曾經屬於大型機械交易所,曾坐落在鵝卵石鋪成的雙向街道,道路兩邊的工業建築一層為機械交易商,上層是服裝加工廠;MOCA進駐後,這幢建築內部空間發生巨大變化,知名建築師林瓔(Maya Lin)在設計MOCA時,為反思美國華裔身分的二元性,主打向東面向中央街和向西面向拉菲逸街(Lafayette St.)的幾扇櫥窗,當人們置身於MOCA建築中庭時,正位於東方和西方的交界處,展現所有移民都熟悉的「錯位」(dislocation)之感。

譚海俊介紹「華埠之窗」櫥窗展。(記者金春香/攝影)

第三展塊為「中國城在哪裡?」介紹曼哈頓、法拉盛和日落公園三大華人聚居區的起源和發展。

位於拉菲逸街的第四和第五展塊分別為「抗議運動在我們的社區中扮演了什麼角色?」和「什麼時候開始商鋪變得不再只是商鋪?」前者以今年夏天在全美爆發的「黑人命也是命」抗議運動出發,介紹華裔早年通過抗議維護自身權利的歷史,如1974年孔子大廈建造時,中國籍工人受到雇用歧視,他們進行訴求工作平等的抗議,最後建築承包商終於同意雇用25名少數族裔工人。

譚海俊介紹「華埠之窗」櫥窗展。(記者金春香/攝影)

後者則通過櫥窗展示位於MOCA內的「中國城雜貨店」,民眾雖然無法進館,也能觀摩博物館的一角,這些雜貨店在華裔社區曾扮演很多角色,既供應日常和中國特色商品,也是藥房、郵局、旅行社和社區中心;但之後隨著商業發展,這些雜貨店如今只存在於老一輩的記憶中。

姚南薰表示,雖然經歷災難性大火和隨之而來的疫情,但MOCA堅強重生,「MOCA工作坊」的空間是此前茂比利街70號二樓館藏室的兩倍,這裡不僅展出對大眾開放的館藏,還將舉辦各種活動,吸引年輕一代加入到保存和敘述珍貴華裔歷史的隊伍中;「華埠之窗」至少展至明年年初。