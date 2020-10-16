500盆台灣蘭花 皇后區植物園展出3天

「台灣的蘭花世界」特展將展出美麗蘭花。(記者朱蕾/攝影)

第七屆「台灣 的蘭花世界特展」(Taiwan：A World of Orchids Exhibit)，訂於16日(周五)至18日(周日)在皇后區植物園 舉行，匯集並展出500盆台灣蘭花，還有多位藝術家的精美作品；皇后區植物園和駐紐約台北經濟文化辦事處15日介紹展覽詳情，由於新冠疫情，今年的蘭花展改在戶外進行，希望確保民眾安全賞花，感受台灣之美，並對未來充滿希望。

經文處處長李光章表示，「台灣在蘭花的育種上可謂獨步全球，其中蝴蝶蘭是全世界出口量最大，受到很多國家歡迎，也是台灣對外援助和合作的友誼象徵，很高興看到台灣蘭花在植物園展出，蘭花之美將我們團聚在一起，雖然新冠疫情尚未結束，但此活動讓我們看到了希望。」

皇后區植物園園長拉瑟特(Susan Lacerte)表示，植物園因新冠疫情關閉數月後在7月重開，今年能夠繼續舉辦「台灣的蘭花世界」特展令人激動，這是皇后區植物園每年的特色活動之一，吸引民眾來到這裡接觸大自然，同時感受台灣之美。

皇后區植物園大使黃百齡說，此次共展出約500盆蘭花，以蝴蝶蘭、雜屬蘭為主，以往都是在室內展出蘭花，今年改為戶外進行，現場還會展出攝影家許振輝等多位藝術家的作品，慶祝台灣文化，「我們歡迎民眾本周末進入蘭花之園，一定不虛此行。」

皇后區代理區長李珍宰(Sharon Lee)，州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、金兌錫(Ron Kim)，州眾議員第40選區的紐約州民主黨委員會委員黃敏儀等也到場，並表示非常期待這場展覽。

「台灣的蘭花世界」特展時間為16日(周五)和17日(周六)上午9時至下午5時、18日(周日)上午9時至下午4時，只需購買皇后區植物園門票，即可入園欣賞；活動嚴格遵守新冠防疫指南，一次限25人入場觀賞，民眾也可購買蘭花；地址：法拉盛緬街43-50號；詳情請至網站queensbotanical.org/orchids。