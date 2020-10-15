大澤人新展「超以像外」 談新冠期間創作

大澤人最新個展中首度展出的近50件陶藝作品。（大澤人提供）

華裔藝術家大澤人最新個展「超以像外」(Beyond the Image)16日起在曼哈頓「Stride Arts」藝廊開展。原訂3月的展覽因新冠疫情 延期到10月，大澤人表示，疫情的考驗冥冥之中與此次個展「牛的故事」系列作品所體現的精神相合，「正好考驗作為藝術家堅忍不拔的『牛性』韌性」；而首度展出的近50件陶藝作品，也有多件採用「好事多磨」的特別創作手法。

大澤人本名王慶祥，作為馳名海內外的畫家，此次「超以像外」展出他33幅新近兩年來的畫作，以及近五年創作的50件陶藝作品，囊括來自景德鎮、河南、台灣 苗栗等各地瓷窯燒製的作品。

「多年來我一直想做雕塑 、陶藝等其他藝術類別，苦於沒有機會。」大澤人說，機緣巧合下六年前上海一家做當代陶藝的藝術公司邀請，到景德鎮進行創作，在此基礎上進一步闡釋全中國的各大名窯，結合傳統陶瓷與現代藝術，創造出全新的藝術表達方式。

大澤人說，這批陶藝作品中，有多件採用先刻再上色，被他稱為「好事多磨」的創作手法；不料原訂3月的個展因為疫情延期到10月16日才開始，不僅貼合「好事多磨」，也更好體現新展畫作中展現的牛、馬堅忍不拔的精神。

此次展覽匯聚大澤人近兩年創作的「馬的傳說」、「牛的故事」等四大系列新作；大澤人說，自己好畫馬和牛，馬的瀟灑英俊、勇往直前，是中西方藝術史上最常見的題材，而牛的堅忍不拔和任勞任怨，是自己作為藝術家韌性的「牛脾氣」體現。

大澤人也說，此次畫作是自己近年來對藝術的全新思考，創作手法和表現語言也有很大創新和突破，「更張揚了馬和牛的性格與力量感，給予馬和牛形象中對自由的嚮往」；大澤人說，這次的畫作集中體現「自由」，也體現自己作為藝術家「在創作中要無所不能，衝破傳統的條條框框，創造新的藝術、新的世界」。

「藝術不僅僅是技法，還要有思考；如果千年不變，只按照傳統來進行創作，那屬於裝飾品，而不是藝術品。」大澤人說。

「超以像外」從16日起展覽到11月30日，「Stride Arts」地址為：1110 2nd Ave, 2F Suit 200, New York；藝廊還特別安排每周三、五、六下午2時至6時，大澤人將親臨現場與觀眾見面交流；民眾可登錄網址stridearts.com或發電郵至[email protected]進行預約。