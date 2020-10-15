我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

大澤人新展「超以像外」 談新冠期間創作

記者洪群超╱紐約報導
大澤人最新個展中首度展出的近50件陶藝作品。（大澤人提供）
大澤人最新個展中首度展出的近50件陶藝作品。（大澤人提供）

華裔藝術家大澤人最新個展「超以像外」(Beyond the Image)16日起在曼哈頓「Stride Arts」藝廊開展。原訂3月的展覽因新冠疫情延期到10月，大澤人表示，疫情的考驗冥冥之中與此次個展「牛的故事」系列作品所體現的精神相合，「正好考驗作為藝術家堅忍不拔的『牛性』韌性」；而首度展出的近50件陶藝作品，也有多件採用「好事多磨」的特別創作手法。

大澤人本名王慶祥，作為馳名海內外的畫家，此次「超以像外」展出他33幅新近兩年來的畫作，以及近五年創作的50件陶藝作品，囊括來自景德鎮、河南、台灣苗栗等各地瓷窯燒製的作品。

「多年來我一直想做雕塑、陶藝等其他藝術類別，苦於沒有機會。」大澤人說，機緣巧合下六年前上海一家做當代陶藝的藝術公司邀請，到景德鎮進行創作，在此基礎上進一步闡釋全中國的各大名窯，結合傳統陶瓷與現代藝術，創造出全新的藝術表達方式。

大澤人說，這批陶藝作品中，有多件採用先刻再上色，被他稱為「好事多磨」的創作手法；不料原訂3月的個展因為疫情延期到10月16日才開始，不僅貼合「好事多磨」，也更好體現新展畫作中展現的牛、馬堅忍不拔的精神。

此次展覽匯聚大澤人近兩年創作的「馬的傳說」、「牛的故事」等四大系列新作；大澤人說，自己好畫馬和牛，馬的瀟灑英俊、勇往直前，是中西方藝術史上最常見的題材，而牛的堅忍不拔和任勞任怨，是自己作為藝術家韌性的「牛脾氣」體現。

大澤人也說，此次畫作是自己近年來對藝術的全新思考，創作手法和表現語言也有很大創新和突破，「更張揚了馬和牛的性格與力量感，給予馬和牛形象中對自由的嚮往」；大澤人說，這次的畫作集中體現「自由」，也體現自己作為藝術家「在創作中要無所不能，衝破傳統的條條框框，創造新的藝術、新的世界」。

「藝術不僅僅是技法，還要有思考；如果千年不變，只按照傳統來進行創作，那屬於裝飾品，而不是藝術品。」大澤人說。

「超以像外」從16日起展覽到11月30日，「Stride Arts」地址為：1110 2nd Ave, 2F Suit 200, New York；藝廊還特別安排每周三、五、六下午2時至6時，大澤人將親臨現場與觀眾見面交流；民眾可登錄網址stridearts.com或發電郵至[email protected]進行預約。

大澤人最新個展「超以像外」。（大澤人提供）
大澤人最新個展「超以像外」。（大澤人提供）

疫情 台灣 雕塑

上一則

華裔輔警雷大衛英年早逝 市警62分局追思

下一則

四男子闖法拉盛鬧市店鋪搶劫 警方通緝嫌犯

延伸閱讀

台南鐵道強拆 被突襲的拆遷戶：低估蔡政府恥度

台南鐵道強拆 被突襲的拆遷戶：低估蔡政府恥度
屋崙慢街計畫 將添壁畫裝飾品

屋崙慢街計畫 將添壁畫裝飾品

劉慧德 獲選青木公墓首位駐場藝術家

劉慧德 獲選青木公墓首位駐場藝術家
法拉盛文藝中心推50場免費網課 印度舞、瑜伽打頭陣

法拉盛文藝中心推50場免費網課 印度舞、瑜伽打頭陣
紐約法拉盛文藝中心推「家裡法拉盛文藝中心」系列活動

紐約法拉盛文藝中心推「家裡法拉盛文藝中心」系列活動
華裔陶藝藝術家劉海堤 成為青木公墓首位駐場藝術家

華裔陶藝藝術家劉海堤 成為青木公墓首位駐場藝術家

熱門新聞

海野雅威被譽為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。(取自GoFundMe)

知名日裔鋼琴家紐約遭8人圍毆 歹徒要揍「中國人」

2020-10-09 14:43
韓裔(左三)因遭搶劫錢財散落一地。(許振輝提供)

亞裔女紐約法拉盛白天存錢遭搶 鈔票撒一地 華裔暖心安慰

2020-10-09 16:08
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
其中一起盜竊案件嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

紐約數家精品店遭搶 嫌犯用「種族主義者」威脅保全人員

2020-10-10 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺