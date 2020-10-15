法拉盛商改區17日健康日 免費篩檢

為幫助民眾保持健康身體，法拉盛商改區14日宣布，將於17日舉辦「2020法拉盛健康日」。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情 當前，法拉盛 商業改進區(Flushing BID)14日攜手安保健康保險、 城市保健計畫與王嘉廉社區醫療中心等多機構宣布，將於17日(周六)舉辦「2020法拉盛健康日」，提供免費健康篩檢、醫療信息與健保資訊等，現場還有禮品贈送，呼籲民眾積極參與。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，根據市規畫局(Department of City Planning)最新統計顯示，郵編11354與11355的法拉盛市中心地帶，約有超過6萬5000名居民，其中4萬4000人是亞裔，亞裔中又有3萬6000人是華人；他說，這些居民中，有許多人是新移民，對美國的醫療資訊並不了解。

余鈿崧說，疫情近期反彈，法拉盛商改區希望民眾及時就診，勿將小病拖成大病，也不希望讓疫情再次擴散，「法拉盛不能再經歷第二次」；他表示，當天活動將提供健康篩檢、醫療信息、健保資訊與中醫養生等資訊，還會贈送禮物給參加的民眾，活動免費入場，無須預約，但參與者需戴口罩、保持社交距離。

王嘉廉社區醫療中心醫療服務推廣及社區關係主任黃靖婷表示，當天活動中，該中心的代表將向民眾宣導健康資訊，為參與民眾免費檢測B肝與乳癌等；她補充，無論患者是否有移民身分或醫療保險 ，該中心都會為民眾提供治療，將根據患者的收入決定收費數額。

市議員顧雅明、國會眾議員孟昭文代表黃敏儀、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)代表楊旻雯與市警109分局社區事務官黃凌欽等到場；健康日時間為17日上午11時到下午2時，地點為布蘭德公園(Bland Park)的籃球場，地址為法拉盛40路交王子街。