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州檢長提醒 學貸合併貸款負擔未必減輕

記者劉梓祁／紐約報導
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聯邦學生貸款還款規定改變，借款人合併貸款前須留意是否失去原有的還款及債務減免資格...
聯邦學生貸款還款規定改變，借款人合併貸款前須留意是否失去原有的還款及債務減免資格。(截自聯邦學生援助網站)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州檢察長提醒，聯邦學生貸款借款人合併前應先評估風險，因2026年7月1日起新規可能縮減還款選項並延長債務減免時間。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)近日提醒，聯邦學生貸款借款人在申請合併貸款前，應先了解新規定可能帶來的財務風險。根據總統川普(Trump)去年簽署的「大而美法案」，自2026年7月1日起合併貸款者，將被視為新借款人，可能失去原有的還款選擇，甚至延長獲得貸款減免所需的時間。

貸款合併是指以一筆新的聯邦貸款償還原有貸款，讓借款人只需管理一筆還款。過去，部分借款人透過合併貸款降低每月付款額，或取得貸款減免資格；但新法旨在簡化還款制度及調整債務減免規則，合併貸款如今可能產生相反效果。州檢警告，借款人不能因為合併後只需繳付一張帳單，就認為每月負擔一定會減輕。

其中，替子女支付大學費用而借款的家長PLUS(Parent PLUS)借款人面臨的風險較大。根據新規定，今年7月1日或之後合併這類貸款的家長，將無法使用任何按收入調整每月還款額的計畫，只能選擇新的分級標準還款計畫(Tiered Standard Plan)。該計畫亦不符合公共服務貸款減免(PSLF)資格。

按收入還款原本允許符合資格的借款人，根據收入及家庭人口等因素調整每月付款額。對於收入較低或即將退休的家長而言，這類安排可以減輕每月負擔。一旦合併貸款後失去資格，即使家庭收入下降，也不能再透過這類計畫相應調低還款額。

一般學生貸款借款人同樣受到影響。7月1日或之後合併貸款者，將無法選用部分原有的收入掛鉤還款計畫，只能使用新的還款援助計畫(RAP)作為按收入還款選項。新計畫須還款30年才可獲得剩餘債務減免，較原有部分計畫的20至25年更長。因此，借款人即使原本已累積多年合格還款紀錄，也應先確認合併後的紀錄如何計算，以免延長還款時間。

詹樂霞呼籲，借款人在作出決定前，應先核對現有貸款類型、還款計畫及已累積的合格還款期數，並向貸款服務商確認合併後的月付額及減免資格。若服務商或債務減免公司施壓要求立即合併，或提供不準確的建議，可保留相關紀錄並向州檢察長辦公室投訴。

精華 FAQ

  • 因為新法上路後，合併貸款者可能被視為新借款人，進而失去原有還款方案與減免資格；雖然帳單變成1張，但月付不一定會下降，反而可能增加長期負擔。

  • 這類借款人將不能使用任何按收入調整月付的計畫，只能選擇新的分級標準還款計畫，且該計畫不符合公共服務貸款減免資格，對收入較低或臨近退休者影響特別大。

  • 7月1日後合併者將無法選用部分原有收入掛鉤方案，只能使用RAP；而RAP需還款30年才可獲剩餘債務減免，較原本部分方案的20至25年更久，合格還款紀錄也要重新確認。

學貸 紐約州 詹樂霞

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