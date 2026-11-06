資源不足、升學資訊落差…甄選爭議揭紐約校園融合困境

紐約公校甄選與校園融合爭議持續，受訪華人家長、教師及畢業生盼討論同時關注師資、教學品質與升學資訊落差。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約特殊高中與校園融合之爭，反映的不是單純要不要甄選，而是資源、師資、家長資訊落差與學生基礎學力不足等更深層問題。

十年前，紐約時報 記者韓納瓊斯(Nikole Hannah-Jones)將女兒送進一所以低收入 家庭學生為主的公立小學，希望以中產家庭的參與支持教育公平。十年後，她卻在新作中坦言，女兒未能打好學習基礎，也因此埋怨母親的選擇；最終，她讓女兒自行選擇高中，進入了實施甄選的學校。這段經歷再度引燃紐約公校隔離與教育品質的爭論，取消入學甄選的呼聲再度排山倒海而來。但多名受訪華人家長、教師及畢業生指出，當優質教育仍是需要競爭的稀缺資源，僅攻擊甄選制度恐怕倒果為因，忽略了症狀背後的癥結所在。

對在法拉盛長大的盧同學而言，讀書曾是一件不太費力的事，只要按部就班聽課，便能名列前茅。她的母親獨自撫養女兒，在長島一家美甲店長時間工作，無暇逐一過問功課，直到七年級，才第一次將她送進補習班，準備特殊高中入學考試(SHSAT)。

「從小到大她都會提醒我，要是不好好讀書，我就要像她一樣洗腳為生」，盧同學說。對這對母女而言，讀書是擺脫經濟困境的希望，而這場考試是可以改變人生的出路。

考入史岱文森中學(Stuyvesant High School)後，更具挑戰性的課程，讓一向輕鬆應付課業的盧同學第一次需要認真下功夫；身邊優秀的同儕，也讓她對未來有了更具體的想像，「我想變得更像他們，也覺得自己可以去到更廣闊的天地」。

多元、甄選 各有裨益

在法拉盛公立初中任教的王老師看來，甄選制度的優勢，未必在於選出更聰明的小孩，而是在於將學習態度積極的學生聚在一起，形成更高要求的學習環境。據他觀察，學校榮譽班的孩子普遍更願意聽從意見和管教；對學生而言，同儕之間的示範作用，則是課本以外的重要收穫。

支持校園融合的亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)共同執行主任梁韶律(Vanessa Leung)則認為，多元校園能讓孩子接觸生活圈之外的人，培養同理心，批判思考、以及人際交往能力。她回憶，CACF學生領袖計畫中，曾有學生因接觸不同背景的同儕，重新理解升學 挫折，不再將未能進入理想大學視為人生失敗。

盧同學從小學到高中就讀的公校都以亞裔學生為主，接觸其他背景同學的機會有限。她認同多元環境能拓展視野，但擔心取消甄選後，若缺乏相應教學支持，教師難以兼顧程度不同的學生，「要麼降低對所有學生的要求，要麼讓還沒掌握內容的學生照樣升級，而這顯然是在耽誤他們」。

家長參與 先跨資訊門檻

如何讓程度不同的孩子都能進步，除了課堂安排，也需要家庭支持。王老師發現，部分家長將教育責任全數交給教師，卻忽略了「每個孩子一天在學校的時間都不到七小時」。他認為，學習習慣很大程度上在校外養成，而教師的管教手段日益受限，若無家庭配合，學校能做的仍然有限。

但家長願意投入，也未必知道從何著手。王老師指出，紐約升學制度複雜，容易形成資訊壁壘，從學生成績到選校流程，資訊必須清楚易懂，「家長要能理解，才會更多參與」。

支持甄選的家長朱雅婷則建議，最遲在六年級春季，要求所有家長參加升學說明工作坊，了解高中選項、考試安排與準備時程。她表示，有些家庭直到需要備考時，才聽說相關機會，留給孩子準備的時間已所剩無幾。盧同學也主張讓特高考成為強制性考試，避免學生因不知情而錯失機會。

甄選之外 教職缺口是問題

跨過招生門檻，也不代表學生的需要都能得到滿足。盧同學回憶，史岱文森學生人數多，教師分身乏術，學生遇到困難時，往往必須主動開口求助。

縮減班級人數正是紐約試圖改善教學條件的途徑之一，但人力與空間仍是限制。市主計長辦公室在2025年底估算，要在2027至2028學年前達到小班制標準，仍需增聘9237名教師。全美公校也面臨師資招聘困難，聯邦教育統計中心調查顯示，2024至2025學年開學前，74%的公校至少有一個教師職缺難以聘得合格人選。

教學支持的缺口也反映在成績上。州考結果顯示，仍有大量紐約學生未能掌握年級要求。2026年，紐約市三至八年級英文達標或超標比例為50.3%，較前一年下降六個百分點；數學則大致持平，為57%。換言之，英文與數學仍分別有近半學生未達熟練標準。

對朱雅婷而言，這些才是甄選爭議不應掩蓋的問題。她認為，媒體每年聚焦特殊高中新生的族裔比例，政治人物又以改革或取消特高考兜售選票，使考試成為校園融合的對立面。但社會不斷追問是否應拆除甄選，卻未同樣追問，為何孩子升上高年級，仍未掌握基礎閱讀。

盡管對於甄選的立場不同，梁韶律也指出，公校體系龐雜，許多挑戰由來已久；若只聚焦「甄選或不甄選」、「保留或取消特高考」，便會錯失從資源、教師培訓與學校問責著手改善的機會。