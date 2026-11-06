閱讀、數學進步難掩缺口：皇后區25學區60%學生未達標

皇后區第25學區教育委員會(CEC25)的例會公布最新數據，學生的閱讀和數學能力有所進步，但仍有不少人未達到年級標準。(市教育局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區第25學區秋季評估顯示閱讀與數學略有進步，但i-Ready仍有超過6成學生未達標，學區並將透過分層輔導與出勤追蹤改善表現。

皇后區 第25學區 教育委員會(CEC25)日前舉行例會，學區總監丹通納(Michael Dantona)公布新學年秋季評估結果，表示學生的閱讀和數學能力有所進步，但仍有不少人未達到年級標準；即使整體出勤率名列全市前茅，也有部分學生經常缺課。

根據2026至2027學年秋季基準評估，Acadience閱讀測驗中，第25學區57.2%的學生達到能力標準，較2025年同期提高1.3個百分點；i-Ready閱讀測驗達標率為38.4%，較前次比較數據增加1.9個百分點；i-Ready數學達標率則為33.9%，增加0.8個百分點。這意味著，盡管整體成績有所進步，在i-Ready閱讀及數學評估中，仍有超過六成學生尚未達到相應標準。

不同學生群體之間也存在差距。幼稚園至二年級的閱讀評估顯示，整體學生、接受個別化教育計畫(IEP)的學生及多語言學習者，較上一學年略有進步，但非洲裔及西語裔學生的部分指標小幅下降。三至八年級學生的閱讀評估結果則顯示，各群體較上一學年普遍改善，其中閱讀能力落後多個年級的學生有所減少。

對低年級學生而言，學區特別關注能否打好閱讀基礎。例如，幼稚園學生需要學會辨認單字開頭的聲音，一年級學生要能將一個單字拆解成不同語音；到了二年級，則要進一步掌握陌生單字的拼讀、流暢朗讀，以及讀完文章後能否用自己的話複述內容。學區希望透過細分測驗結果，及早找出學生在哪個環節遇到困難，而不是等到高年級成績明顯落後時才介入。

為此，學區訂下2027年6月前的改善目標，希望幼稚園至八年級整體學生的閱讀達標率提高五個百分點，非洲裔、西語裔及特殊教育學生提高10個百分點。英語學習者方面，則希望在紐約州英語能力測驗(NYSESLAT)中，至少提升一個程度等級的學生比例提高10個百分點。數學方面，學區同樣希望整體學生達標率提高五個百分點，非洲裔、西語裔、特殊教育及英語學習者提高10個百分點。

除了學業，學生的出勤情況也受到關注。第25學區目前整體出勤率達95.7%，在紐約市各學區中排名第三，長期缺課率也是全市第三低。然而，仍有12.7%的學生出勤率只有九成或以下，相當於約每八名學生中，就有一人缺課達到值得關注的程度。

學區計畫要求各校出勤及學生支援團隊每周檢視出勤紀錄，找出經常缺課的學生，了解他們無法正常上學的原因，再依個別情況向學生及家庭提供協助，目標在2027年6月前將長期缺課情況降低4%。