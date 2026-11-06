我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

閱讀、數學進步難掩缺口：皇后區25學區60%學生未達標

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區第25學區教育委員會(CEC25)的例會公布最新數據，學生的閱讀和數學能力...
皇后區第25學區教育委員會(CEC25)的例會公布最新數據，學生的閱讀和數學能力有所進步，但仍有不少人未達到年級標準。(市教育局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區第25學區秋季評估顯示閱讀與數學略有進步，但i-Ready仍有超過6成學生未達標，學區並將透過分層輔導與出勤追蹤改善表現。

皇后區第25學區教育委員會(CEC25)日前舉行例會，學區總監丹通納(Michael Dantona)公布新學年秋季評估結果，表示學生的閱讀和數學能力有所進步，但仍有不少人未達到年級標準；即使整體出勤率名列全市前茅，也有部分學生經常缺課。

根據2026至2027學年秋季基準評估，Acadience閱讀測驗中，第25學區57.2%的學生達到能力標準，較2025年同期提高1.3個百分點；i-Ready閱讀測驗達標率為38.4%，較前次比較數據增加1.9個百分點；i-Ready數學達標率則為33.9%，增加0.8個百分點。這意味著，盡管整體成績有所進步，在i-Ready閱讀及數學評估中，仍有超過六成學生尚未達到相應標準。

不同學生群體之間也存在差距。幼稚園至二年級的閱讀評估顯示，整體學生、接受個別化教育計畫(IEP)的學生及多語言學習者，較上一學年略有進步，但非洲裔及西語裔學生的部分指標小幅下降。三至八年級學生的閱讀評估結果則顯示，各群體較上一學年普遍改善，其中閱讀能力落後多個年級的學生有所減少。

對低年級學生而言，學區特別關注能否打好閱讀基礎。例如，幼稚園學生需要學會辨認單字開頭的聲音，一年級學生要能將一個單字拆解成不同語音；到了二年級，則要進一步掌握陌生單字的拼讀、流暢朗讀，以及讀完文章後能否用自己的話複述內容。學區希望透過細分測驗結果，及早找出學生在哪個環節遇到困難，而不是等到高年級成績明顯落後時才介入。

為此，學區訂下2027年6月前的改善目標，希望幼稚園至八年級整體學生的閱讀達標率提高五個百分點，非洲裔、西語裔及特殊教育學生提高10個百分點。英語學習者方面，則希望在紐約州英語能力測驗(NYSESLAT)中，至少提升一個程度等級的學生比例提高10個百分點。數學方面，學區同樣希望整體學生達標率提高五個百分點，非洲裔、西語裔、特殊教育及英語學習者提高10個百分點。

除了學業，學生的出勤情況也受到關注。第25學區目前整體出勤率達95.7%，在紐約市各學區中排名第三，長期缺課率也是全市第三低。然而，仍有12.7%的學生出勤率只有九成或以下，相當於約每八名學生中，就有一人缺課達到值得關注的程度。

學區計畫要求各校出勤及學生支援團隊每周檢視出勤紀錄，找出經常缺課的學生，了解他們無法正常上學的原因，再依個別情況向學生及家庭提供協助，目標在2027年6月前將長期缺課情況降低4%。

精華 FAQ

  • 整體來看，閱讀和數學都有進步，但達標率仍不高。Acadience閱讀達標率為57.2%，i-Ready閱讀為38.4%，i-Ready數學為33.9%，代表i-Ready兩項評估仍有超過6成學生未達標。

  • 低年級整體學生、IEP學生與多語言學習者略有提升，但非洲裔及西語裔學生部分指標小幅下降。三至8年級各群體普遍改善，閱讀落後多個年級的學生也有所減少。

  • 學區設定2027年6月前目標，盼整體閱讀與數學達標率各提高5個百分點，弱勢族群提高10個百分點；同時要求學校每周檢視出勤，將長期缺課率降低4%。

皇后區 學區

上一則

法拉盛7月5級大火 消防局證實焚香引起

下一則

資源不足、升學資訊落差…甄選爭議揭紐約校園融合困境
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約公校生 12年流失近19萬人 低出生率、家庭外遷成主因

紐約公校生 12年流失近19萬人 低出生率、家庭外遷成主因
第25學區教育委員會 徵家長代表4日截止

第25學區教育委員會 徵家長代表4日截止
公校家長會募款力懸殊 恐加深教育不公

公校家長會募款力懸殊 恐加深教育不公

澤塔特許學校法拉盛分校正式開學 免費入學申請即日起受理

澤塔特許學校法拉盛分校正式開學 免費入學申請即日起受理

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

2026-11-04 06:12
日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

2026-11-05 09:50
圖為機場免稅店示意圖。（路透）

旅客自助結帳還要多付「員工福利費」？甘迺迪機場挨轟

2026-11-05 15:58
澳籍華裔媒體人成蕾曾在中國官媒工作，卻在澳中關係緊張時淪為「人質外交」的犧牲品。她的中文新書「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」近日在台灣出版、美國上市，書中記述了成蕾在長達三年的監禁中的點滴。(圖/季風出版提供)

因洩露國家機密遭中國關3年 澳籍華裔記者成蕾寫回憶錄

2026-10-31 10:10

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰