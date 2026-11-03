我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

公校家長會募款力懸殊 恐加深教育不公

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市公校家長教師會籌款能力差距懸殊，富裕社區學校可藉此增設課後班、校外教學及藝...
紐約市公校家長教師會籌款能力差距懸殊，富裕社區學校可藉此增設課後班、校外教學及藝術活動。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市公校PTA籌款能力差距懸殊，資金多集中於白人與較富裕學校，專家警告這將使課後活動與學習資源更加不均。

據一項最新分析顯示，紐約市公校家長教師會(PTA)上一學年合計申報近7000萬元收入及結餘，但不同學校的籌款能力差距懸殊。分析指出，白人學生平均可從PTA資金中受益254元，非洲裔學生則僅46.3元，相差逾五倍，教育專家警告，這類差距可能進一步加深公校不平等。

根據市教育局2024至2025學年數據，布碌崙(布魯克林)29小學以約200萬元收入居全市之首，曼哈頓第158小學以170萬元排名第二。全市有逾1200個家長會，但僅15個便占全部PTA收入及結餘的三分之一；這15所收入逾百萬元的學校中，只有兩所的非洲裔學生比例超過4%。

籌款能力與學校族裔及經濟組成呈明顯關聯，第29小學約69%學生為白人，僅有六名非洲裔學生，低收入學生占13%；該校PTA扣除開支後仍結餘逾110萬元。相較之下，布碌崙第399小學有66%學生為非洲裔，布朗士第43小學有78%為西語裔，兩校逾95%學生來自低收入家庭，PTA全年收入均不足1000元。

PTA資金可用於課後班、校外教學、補習、藝術及科學活動等；部分收入較高的家長會自行營運課後項目，向家庭收費，再用於支付人員、外部機構及材料成本。這些項目除提供學術及藝術活動，也填補平價課後班不足的缺口。

戴維森學院教育教授穆雷(Brittany Murray)的研究顯示，PTA額外資金有助提高閱讀及數學成績，但受益較多的往往是富裕家庭。她指出，校外教學或課後班等投入長期累積，有助提供更多學習機會。

市教育局對此表示，撥款公式會向低收入、殘障及英語學習者較多的學校增撥資金；全市平均每名學生每年獲約3萬5000元公共經費，PTA資金在當局410億元預算中占比很小。

不過，專家指出，低收入學生通常需要更多教育及支援服務，額外公共撥款不能直接抵銷PTA籌款差距。隨著曼達尼(Zohran Mamdani)市府面臨改善校園隔離及教育不平等的壓力，這些數據再次顯示，學生能否接觸豐富課程及課後活動，仍在一定程度上取決於家長和社區的財力。

精華 FAQ

  • 上一學年全市逾1200個家長會合計申報近7000萬元，但僅15個家長會就占整體收入及結餘的三分之一，顯示資金高度集中在少數學校。

  • 分析顯示，白人學生平均可從PTA資金受益254元，非洲裔學生僅46.3元，差距超過5倍，反映學校族裔與經濟背景對籌款能力影響很大。

  • 因為PTA資金可用於課後班、校外教學、補習與藝術科學活動，這些額外資源會長期累積優勢；低收入學生又更需要支援，僅靠公共撥款難以完全彌補差距。

公校 布碌崙 布魯克林

上一則

新建住宅禁裝瓦斯爐 紐約華人憂烹飪受影響

下一則

ICE擅用市有停車場 市長：再犯就告
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約公校生 12年流失近19萬人 低出生率、家庭外遷成主因

紐約公校生 12年流失近19萬人 低出生率、家庭外遷成主因
合併或關校？ 紐約公校招生不足 考驗曼達尼

合併或關校？ 紐約公校招生不足 考驗曼達尼
教育總監出席市民座談 改善族裔隔離未提具體政策遭噓

教育總監出席市民座談 改善族裔隔離未提具體政策遭噓
紐約生存手冊╱孩子補習費 有望獲聯邦獎學金資助

紐約生存手冊╱孩子補習費 有望獲聯邦獎學金資助

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19
紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
紐約市27日啟用糧食券和白卡指引網站，協助民眾處理相關申請事宜。(記者范航瑜／攝影)

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

2026-10-28 06:25
Gorgeous品牌設立於曼哈頓的店舖。(受訪者提供)

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

2026-10-27 02:29

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單