公校家長會募款力懸殊 恐加深教育不公

紐約市公校家長教師會籌款能力差距懸殊，富裕社區學校可藉此增設課後班、校外教學及藝術活動。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市公校PTA籌款能力差距懸殊，資金多集中於白人與較富裕學校，專家警告這將使課後活動與學習資源更加不均。

據一項最新分析顯示，紐約市公校 家長教師會(PTA)上一學年合計申報近7000萬元收入及結餘，但不同學校的籌款能力差距懸殊。分析指出，白人學生平均可從PTA資金中受益254元，非洲裔學生則僅46.3元，相差逾五倍，教育專家警告，這類差距可能進一步加深公校不平等。

根據市教育局2024至2025學年數據，布碌崙 (布魯克林 )29小學以約200萬元收入居全市之首，曼哈頓第158小學以170萬元排名第二。全市有逾1200個家長會，但僅15個便占全部PTA收入及結餘的三分之一；這15所收入逾百萬元的學校中，只有兩所的非洲裔學生比例超過4%。

籌款能力與學校族裔及經濟組成呈明顯關聯，第29小學約69%學生為白人，僅有六名非洲裔學生，低收入學生占13%；該校PTA扣除開支後仍結餘逾110萬元。相較之下，布碌崙第399小學有66%學生為非洲裔，布朗士第43小學有78%為西語裔，兩校逾95%學生來自低收入家庭，PTA全年收入均不足1000元。

PTA資金可用於課後班、校外教學、補習、藝術及科學活動等；部分收入較高的家長會自行營運課後項目，向家庭收費，再用於支付人員、外部機構及材料成本。這些項目除提供學術及藝術活動，也填補平價課後班不足的缺口。

戴維森學院教育教授穆雷(Brittany Murray)的研究顯示，PTA額外資金有助提高閱讀及數學成績，但受益較多的往往是富裕家庭。她指出，校外教學或課後班等投入長期累積，有助提供更多學習機會。

市教育局對此表示，撥款公式會向低收入、殘障及英語學習者較多的學校增撥資金；全市平均每名學生每年獲約3萬5000元公共經費，PTA資金在當局410億元預算中占比很小。

不過，專家指出，低收入學生通常需要更多教育及支援服務，額外公共撥款不能直接抵銷PTA籌款差距。隨著曼達尼(Zohran Mamdani)市府面臨改善校園隔離及教育不平等的壓力，這些數據再次顯示，學生能否接觸豐富課程及課後活動，仍在一定程度上取決於家長和社區的財力。