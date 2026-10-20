紐約免費兩歲班 明秋將增1萬個學額

曼達尼(右)與州長霍楚宣布，明年秋季將新增1萬個免費兩歲班學額，並擴展至部分華人聚集學區。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市宣布明年秋季新增1萬個免費2-K學額，擴大至22個學區並涵蓋多個華人社區，州府與市府同時承諾資金及行政支援。

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與州長霍楚 (Kathy Hochul)19日宣布，明年秋季將新增1萬個免費兩歲班 (2-K)學額，服務範圍擴至全市32個學區中的22區，包括布朗士及史泰登島所有學區，以及布碌崙(布魯克林)班森賀、日落公園部分地區和皇后區艾姆赫斯特等學區。連同今年推出的學額，明秋全市將提供約1萬2000個名額。

據悉，市府按家庭需求及托育機構承接能力選定新增地區。布碌崙將加入第16、17、19、20、21及32學區，皇后區新增第24、28及29學區；曼哈頓 則新增涵蓋東哈林等社區的第四及第五學區。

華人家庭居住較多的包括亦在擴張版圖內，包括布碌崙第20學區，涵蓋貝瑞吉、戴克高地，以及班森賀、日落公園等部分地區；皇后區第24學區，涵蓋可樂娜、艾姆赫斯特、木邊等社區，第28學區則包括雷哥公園、森林小丘及邱園(Kew Gardens)等地。各社區可能跨越學區，家庭仍須按住址確認所屬範圍。

今年首批2000個學額分布於曼哈頓第六、布朗士第10、布碌崙第18及23，以及皇后區第27學區，共收到逾5700份申請。這五區明年將繼續提供兩歲班，並增加容量。服務仍由托育中心及持照家庭式托育機構提供，以全日、全年運作為基本模式。

州府已承諾以12億元支持相關托育擴展，承擔首兩年的費用，但其後撥款安排尚未明確。曼達尼承諾任期結束前，讓所有有需要的兩歲兒童取得學額；霍楚19日表示，將盡一切努力維持計畫，也未排除加稅的可能。

針對今年推出兩歲班時出現的付款延誤，市府計畫增聘逾200名教育局員工，改善合約及採購程序。市府亦將於一周內向現有及潛在合作機構收集資料，為明秋擴展作準備。

家長申請時間及具體安排，將於未來數周公布。目前可登入nyc.gov/childcare了解托育選項；本次公布的是擴展學區，尚非各機構名單或家庭錄取結果。