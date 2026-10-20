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紐約生存手冊╱2027公立初中開放申請 10/21有中文線上說明會

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市2027年秋季的公立初中申請現已開放，21日下午將舉行線上說明會，以英語講...
紐約市2027年秋季的公立初中申請現已開放，21日下午將舉行線上說明會，以英語講解並提供中文口譯。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市2027年公立初中申請已開放，家庭可用MySchools填志願至12月11日，教育局並提醒留意跨區優先權、項目差異與10/21中文線上說明會。

紐約市2027年秋季的公立初中申請現已開放，將於12月11日(周五)截止，錄取結果將於明年4月7日公布。家庭可透過MySchools填報不限數量的志願。市教育局也提醒，應按孩子真正希望入讀的順序排列。

申請主要面向居住紐約市的五年級生，即使孩子就讀設有初中部的學校、打算留校升讀六年級，也須提交申請，並把原校項目列入志願；毋須排在第一位，仍可保留直升保障。

家庭可填報全市的公立初中，但跨區申請將影響錄取機會，畫片學校通常優先考慮片區學生，多數項目亦優先錄取在該學區居住或就讀的學生，剩餘學額才考慮區外申請者。若居住地與就讀公校所在地屬不同學區，學生可能同時享有兩地優先權，須逐項查看MySchools說明。

填志願時，家長應留意申請單位是「項目」，不一定是一整所學校；同校若設不同項目則須分別填報。增加較後順位的選項，不會降低靠前志願的錄取機會，學校也看不到家庭的志願排序。

教育局建議，除熱門學校外，也應加入孩子享有優先權及競爭適中的項目。MySchools可查閱上年度學額、申請人數及每席競爭人數，亦可按地點、地鐵路線、無障礙設施及課外活動搜尋。

家長選校時，除透過MySchools查閱招生條件、課程及申請熱度，也可參考InsideSchools的學校介紹，以及Niche、GreatSchools等第三方評分。

家長還需注意，採用甄選、試演、語言條件或才藝測驗招生的項目，不設兄弟姊妹優先權，且其申請截止日可能不同，應格外留意。

市教育局將於21日(周三)下午5時至6時舉行線上說明會，以英語講解並提供中文口譯。Zoom連結為bit.ly/2027MSFallEvents，密碼為123456#；中文口譯電話為(347)966-4114，會議ID為260 818 825#。會後設問答環節。

家長有任何疑問可向現校輔導員、家庭歡迎中心查詢，或致電(718)935-2009。特許學校另有獨立招生程序，須直接向學校了解。

精華 FAQ

  • 申請已開放，截止日為12月11日，錄取結果預定於明年4月7日公布。家長可在MySchools完成填報，並依孩子真正想就讀的順序排列志願。

  • 需要。凡是居住紐約市的五年級生都要提交申請；若原校設有初中部，應把原校項目列入志願。即使不排第一，也可保留直升保障。

  • 教育局將於21日下午5時至6時舉行線上說明會，以英語講解並提供中文口譯，會後設問答。Zoom連結、密碼、口譯電話及會議ID均已公布。

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