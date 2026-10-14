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紐約皇后區第25學區校舍擁擠有解 經費與AI政策仍待官方交代

記者高雲兒╱紐約即時報導
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第25學區委員會(CEC25)於13日晚在法拉盛185初中舉行教育總監座談會。(...
第25學區委員會(CEC25)於13日晚在法拉盛185初中舉行教育總監座談會。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區第25學區面臨校舍擁擠與經費落差，教育局雖提出新校時程與資金原則，但補助細節、PTA募款差距及AI政策評估方式仍待進一步交代。

皇后區第25學區部分學校使用率已超過100%，班級規模難以靠增聘教師縮小。第25學區委員會(CEC25)於13日晚在法拉盛185初中舉行教育總監座談會，家長與理事圍繞學額、同區資源落差、螢幕時間與AI政策追問教育局。會上雖提出新校舍時程與經費分配原則，但多項補助標準與評估細節仍未具體說明。

校舍不足 新校2027、2028陸續啟用

理事表示，部分學校使用率超過100%，真正的問題不是缺少教師，而是沒有足夠教室，因此要求教育局提出長期增建方案。教育局官員坦言，第25學區與皇后區其他地區同樣面臨校舍空間不足，須與學校建設局合作尋找空間、安排建設。市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)表示，市府已為資本計畫增加15億元，並與學校建設局研究如何充分利用現有空間。

第25學區代理學監丹通納(Michael Dantona)則給出時間線：大學點一所新高中預計2027年啟用，Water's Edge同年也有新校開放；另有一所可容納逾700名學生的小學預計2028年啟用，將有助紓解周邊四所學校的人數壓力。學區規畫團隊定期與學區及CEC25討論建設項目，另有三名理事參與協作規畫團隊，可把討論進度帶回社區。

經費與PTA募款落差：核心服務不應靠募款

除校舍外，理事也追問經費分配。同一學區內，有些學校取得額外補助，有些符合資格卻未獲資助；即使同為接受聯邦Title I補助的學校，PTA募款能力也有明顯差距，部分可募得六位數金額。理事質疑，家長是否須自行募款，才能補足教育機會落差。

薩謬思回應，公校核心教育服務不應依賴PTA募款，公共經費依學生人數與學習需求分配。本年度全市縮小班級規模經費為2億4400萬元，分配時會考量學生經濟需求、學校現有空間及班級規模達標情況。丹通納表示，第25學區此次提出申請的學校均獲得相關經費，部分學校已有足夠人手縮小班級，無須申請額外教師經費。

不過，對於學校如何取得藝術、圖書館等額外資助，以及如何彌補PTA募款差距，現場回應仍以既有分配原則為主，未具體說明補助遴選標準或新的補足措施。丹通納僅表示，學區人員會定期與各校家長組織交流，包括分享募款經驗與做法。

AI與螢幕時間：先保護低年級

螢幕時間與人工智慧政策也是焦點。理事詢問，相關限制為何以一年為期、教育局如何評估生成式AI教學效益，以及結果是否向家長公開。薩謬思表示，科技發展迅速，教育局希望先保護低年級學生的學習與人際互動，同時評估較高年級學生如何適當接觸AI；目前有五項試點計畫，將在本學年蒐集資訊，學年末再作決定。至於評估方法與結果是否公開，薩謬思說程序仍在建立，部分資訊可在適當情況下公布，但未承諾全面公開。

第25學區委員會(CEC25)於13日晚在法拉盛185初中舉行教育總監座談會。(...
第25學區委員會(CEC25)於13日晚在法拉盛185初中舉行教育總監座談會。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 教育局表示，大學點一所新高中與Water's Edge新校都預計在2027年啟用，另有一所可容納逾700名學生的小學預計2028年開放，以紓解周邊學校壓力。

  • 因同區學校在額外補助上差異明顯，且即使同屬Title I學校，PTA募款能力也可能差到六位數，讓家長擔心教育資源是否變相依賴募款補缺。

  • 教育局強調先保護低年級學生，並透過5項試點計畫觀察高年級如何接觸AI；本學年蒐集資料，學年末再決定，但評估方法與是否全面公開仍未定。

教育局 皇后區 學區

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