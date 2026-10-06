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應對AI挑戰 紐約州府擴大免費成人教育

記者許君達／紐約報導
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紐約州宣布擴大成年人免費教育，25至55歲的居民均可在包括州大和市大在內的公立高...
紐約州宣布擴大成年人免費教育，25至55歲的居民均可在包括州大和市大在內的公立高校，免費入讀就業熱門專業的副學位課程，以應對AI對於傳統就業市場的衝擊。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州將擴大「重返教育計畫」，讓25至55歲成人免費修讀高需求專業，藉由補強技能來因應AI對就業市場的衝擊。

紐約州將從2027年1月開始，延續此前推出的「重返教育計畫」(Reconnect Program)，使處在黃金勞動年齡的紐約居民，免費接受部分高就業需求專業的大學教育。州府表示，此舉為積極應對人工智慧(AI)對勞動力市場造成衝擊的對策之一。

「重返教育計畫」2025年推出，現已幫助超過1萬5000名成年人免費進入社區學院學習一些在勞動力市場吃香的職業技能，平均每人節省教育成本達數千元。根據州府宣布的新措施，從2027年新的春季學期開始後，該計畫將覆蓋範圍擴展到所有25至55歲的成年人。

受益者即使已持有其他專業的學位，仍可在州大(SUNY)和市大(CUNY)體系中免費報讀部分熱門專業，比如網路安全、先進製造等的副學士學位(Associate Degree)課程。符合資格的紐約居民可在各校新學期招生開始後，查詢並申請這項教育補助計畫。

近期公布的多項數據顯示，得益於新興AI產業的發展，紐約州2026年二季度的經濟增長率排名全美榜首，實際國內生產總值(GDP)環比增長4.0%，幾乎達到全美平均增長率的兩倍。

但與此同時，紐約市合作夥伴組織(Partnership for New York City)近日發布的報告顯示，自從ChatGPT於2022年問世後，紐約市的設計、媒體等創意行業初級職缺減少了四成以上，客服、文員和行政等領域的初級職缺也減少了超過三成，全市共有超過24萬工作崗位面臨AI的競爭。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州府投資推動成年人重返課堂，旨在撬動更多勞動人口學習新技能，適應新的就業市場環境，以免未來出現「AI大量取代人類」的悲觀結果。市大校長羅德里格斯(Félix V. Matos Rodríguez)表示，該校的教育資源涵蓋網路科技、工程和醫療保健等就業熱門專業，免費修讀課程將有助於已經離開校園的成年人沒有經濟壓力地重新學習這些技能，以確保他們在AI時代不會掉隊。

精華 FAQ

  • 州府宣布自2027年1月新的春季學期起擴大計畫，對象延伸至所有25至55歲的紐約居民，讓更多處於黃金勞動年齡的成人有機會回到校園。

  • 符合資格者可在SUNY和CUNY體系中，免費報讀部分熱門專業的副學士課程，包括網路安全、先進製造等高就業需求領域，即使已持有其他學位也適用。

  • 州府認為AI正加速改變勞動市場，紐約市多個初級職缺已明顯縮減，部分行業減幅超過三成，合計有24萬工作崗位面臨競爭，因此鼓勵成人學習新技能轉型。

紐約州 紐約市 勞動力

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