紐約市府增發托育券 1萬低收家庭將脫離候補

紐約市府5日宣布，將為逾1萬名兒童提供免費托育服務，陸續把他們移出托育補助券候補名單。(圖片取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市府宣布擴增托育補助券，讓逾1萬名兒童獲免費托育並逐步脫離候補，同時減輕低收家庭壓力、協助托育機構填補空位。

市府5日宣布，將為逾1萬名兒童提供免費托育服務，陸續把他們移出托育補助券候補名單。此舉可望紓解家庭無力負擔托育費用的壓力，也有助招生不足的托育機構填補學位空缺；符合資格者將在未來數月陸續獲批托育券。

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)表示，對生活拮据的家庭及托育業者而言，補助券足以帶來根本改變。托育倡議人士此前一直敦促市府，在推動五區全民托育制度的同時，優先處理不斷增加的補助券候補名單。

「兒童照護援助計畫」(Child Care Assistance Program)主要由州府撥款，補助六周大至13歲兒童的日間托育及課後照顧費用，特殊需求兒童的年齡上限可延至19歲。目前，全市已有逾10萬個符合收入規定的家庭使用補助券；四口之家年收入最高可達11萬6000元，仍可能符合資格。

然而，由於申請需求遠超計畫預算，自2025年5月起，數以萬計家庭只能進入候補名單等待。無家可歸、特殊需求兒童，或家庭收入低於聯邦貧困線三倍的申請者可獲優先處理；以四口之家為例，年收入低於約9萬9000元者符合優先資格。

曼達尼5日在布朗士 舉行記者會時表示，目前候補家庭已超過2萬9000戶。部分家長今年因補助券中斷，被迫讓子女退出托育項目；尤其在低收入社區，不少托育機構高度依賴補助券收入維持營運。

此次擴大補助獲州長霍楚(Kathy Hochul)投入的12億元支持，相關款項用於紐約市多項免費托育計畫，其中4億7500萬元專門用於托育補助券項目。

市府今年較早時亦宣布，投入520萬元，為2萬2000個家庭承擔補助券計畫下的所有自付費用，使其托育服務完全免費。在原有制度下，家長每周自付額最高為15元，實際金額視收入而定，領取公共援助的家庭則無須繳費。

市府同時更新托育資訊網站nyc.gov/childcare。家長目前可透過網站地圖搜尋持照托育項目，並首次直接篩選接受補助券的機構。