我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

紐約市府增發托育券 1萬低收家庭將脫離候補

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市府5日宣布，將為逾1萬名兒童提供免費托育服務，陸續把他們移出托育補助券候補...
紐約市府5日宣布，將為逾1萬名兒童提供免費托育服務，陸續把他們移出托育補助券候補名單。(圖片取自市長辦公室)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市府宣布擴增托育補助券，讓逾1萬名兒童獲免費托育並逐步脫離候補，同時減輕低收家庭壓力、協助托育機構填補空位。

市府5日宣布，將為逾1萬名兒童提供免費托育服務，陸續把他們移出托育補助券候補名單。此舉可望紓解家庭無力負擔托育費用的壓力，也有助招生不足的托育機構填補學位空缺；符合資格者將在未來數月陸續獲批托育券。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)表示，對生活拮据的家庭及托育業者而言，補助券足以帶來根本改變。托育倡議人士此前一直敦促市府，在推動五區全民托育制度的同時，優先處理不斷增加的補助券候補名單。

「兒童照護援助計畫」(Child Care Assistance Program)主要由州府撥款，補助六周大至13歲兒童的日間托育及課後照顧費用，特殊需求兒童的年齡上限可延至19歲。目前，全市已有逾10萬個符合收入規定的家庭使用補助券；四口之家年收入最高可達11萬6000元，仍可能符合資格。

然而，由於申請需求遠超計畫預算，自2025年5月起，數以萬計家庭只能進入候補名單等待。無家可歸、特殊需求兒童，或家庭收入低於聯邦貧困線三倍的申請者可獲優先處理；以四口之家為例，年收入低於約9萬9000元者符合優先資格。

曼達尼5日在布朗士舉行記者會時表示，目前候補家庭已超過2萬9000戶。部分家長今年因補助券中斷，被迫讓子女退出托育項目；尤其在低收入社區，不少托育機構高度依賴補助券收入維持營運。

此次擴大補助獲州長霍楚(Kathy Hochul)投入的12億元支持，相關款項用於紐約市多項免費托育計畫，其中4億7500萬元專門用於托育補助券項目。

市府今年較早時亦宣布，投入520萬元，為2萬2000個家庭承擔補助券計畫下的所有自付費用，使其托育服務完全免費。在原有制度下，家長每周自付額最高為15元，實際金額視收入而定，領取公共援助的家庭則無須繳費。

市府同時更新托育資訊網站nyc.gov/childcare。家長目前可透過網站地圖搜尋持照托育項目，並首次直接篩選接受補助券的機構。

精華 FAQ

  • 市府將為逾1萬名兒童提供免費托育服務，並在未來數月陸續核發補助券，讓這些家庭從候補名單中退出，緩解長期等待壓力。

  • 該計畫補助6周大至13歲兒童的日間托育與課後照顧，特殊需求兒童可到19歲；四口之家年收入最高約11萬6000元仍可能符合資格，優先對象則包括無家可歸者、特殊需求兒童與低於貧困線3倍者。

  • 此次擴大補助主要獲州長霍楚投入12億元支持，其中4億7500萬元用於托育補助券；市府另撥520萬元，替2萬2000個家庭負擔自付額，並更新網站方便搜尋接受補助券的機構。

布朗士 紐約市 曼達尼

上一則

大文行贊助紐約市長中秋晚會

下一則

「天下第一武術指導」 81歲袁和平：還可以繼續拍下去
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約托育合約撥款不足 恐難負擔 每名兒童年缺1.26萬元

紐約托育合約撥款不足 恐難負擔 每名兒童年缺1.26萬元
舊金山最貴全日托月費4890元 中等收入家庭卻可能免費

舊金山最貴全日托月費4890元 中等收入家庭卻可能免費
華人幼兒升學戰過五關斬六將 孩子還不會走 父母先預約學校

華人幼兒升學戰過五關斬六將 孩子還不會走 父母先預約學校
「公共負擔」新政 紐約福利自動登記案縮水

「公共負擔」新政 紐約福利自動登記案縮水

熱門新聞

孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
糖尿病、心血管疾病與腎臟病相互緊密影響。「醣芯勝」是針對糖、心、腎三病共護所研發，並以市售產品經台北醫學中心完成人體臨床試驗。

二代小分子褐藻醣膠新突破，「醣芯勝FFL三護配方」人體臨床試驗成功解盲:降血糖、調整血脂、護腎臟

2026-09-08 13:01
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

不再「有房就買」？華人置業版圖改

2026-10-02 07:24
2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026-09-29 17:39

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞