中村公校上學遇施工封路 黃友興促市府早通知

中村PS/IS 49附近道路30日上午因鋪路工程封閉，現場設置「ROAD CLOSED」路障及交通錐，施工區域鄰近學校。(黃友興辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區中村一所公校外9月30日鋪路封路，影響學生通學與交通秩序，黃友興要求交通局加強事前通知並避開尖峰施工。

皇后區 中村(Middle Village)一所公校外道路9月30日上午進行鋪路工程，適逢學生上學及早晨交通尖峰，市議員黃友興 (Phil Wong)辦公室表示，封路導致校車無法直接駛到校門口，部分學生須在數個街區外下車，也增加現場交通及學校導護人員的負擔。黃友興要求市交通局(DOT)改善道路重鋪工程的事前通知及施工安排。

根據黃友興辦公室，交通局當日上午7時20分左右封閉PS/IS 49外的80街，當時正值學生陸續到校及上班尖峰。辦公室稱，校方及社區事前並未收到充分通知，校車因此改在數個街區外讓學生下車，現場也出現交通混亂。

市交通局(DOT)施工車輛30日上午在PS/IS 49附近進行道路鋪設工程，正值學生上學及早晨交通尖峰，黃友興辦公室表示，施工一度影響校車接送及周邊交通。(黃友興辦公室提供)

黃友興當時正在市政廳出席市議會聽證會，其幕僚長前往PS/IS 49了解情況，並與現場交通局主管、校長史奈爾(Jessica Snell)及校方人員溝通。辦公室另表示，已向交通局皇后區行政專員葛西亞(Nicole Garcia)反映，葛西亞就當天情況致歉。

黃友興隨後在市政廳一場與交通局相關的聽證會前，也向局長弗林(Mike Flynn)當面反映此事。此外，黃友興辦公室也指出，近期聖瑪格麗特天主教學院(St. Margaret Catholic Academy)附近的鋪路工程曾出現類似疑慮，因此要求當局在道路重鋪前，加強與學校、居民及民選官員協調。

他並建議，對交通繁忙道路的大型鋪路工程，可評估避開通勤尖峰時段，或在適合地點安排夜間施工。