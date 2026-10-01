擴展學前教育 孟昭文提案補助幼教人力

國會眾議員孟昭文30日宣布，她已與參議員盧漢(Ben Ray Luján)提出「2026年幼兒教育工作者專業提升提案」。(國會資料圖)

AI摘要 文章摘要整理： 孟昭文與盧漢提出法案，盼以聯邦補助強化幼教人力、改善薪酬，支撐紐約及其他州擴展學前教育。

國會眾議員孟昭文 9月30日宣布，她已與參議員盧漢(Ben Ray Luján)提出「2026年幼兒教育工作者專業提升提案」(Early Childhood Educator Professional Improvement Act of 2026)，擬設立聯邦補助，協助各州投資托育人力，並獲得與其工作相稱的薪酬。孟昭文表示，紐約市 正在擴展學前教育，但新增學位也必須有足夠的合格教師。

據悉，該提案旨在支持各州投資托育及幼教人員，包括協助教育工作者取得專業資格、參與進修計畫以及改善薪酬待遇。孟昭文表示，每個孩子都應有良好的人生起點，而這要從教導他們的人開始。透過聯邦補助培訓並支持幼教人員，才能建立穩定的教育團隊。

盧漢表示，自己是僅有的兩名曾參加聯邦「啟蒙計畫」(Head Start)的參議員之一，因此，他親身了解幼兒教育對孩子未來的長遠影響。「若要讓下一代做好準備，政府必須投資並強化幼教人力。」

孟昭文辦公室指出，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與市長曼達尼(Zohran Mamdani)正推動紐約市三歲幼兒班(3-K)及學前班(pre-K)的擴展，但開設更多班級，仍需有足夠教師任教。若能建立具備專業資格、待遇合理的幼教人員培育管道，其他州也將有條件推動類似計畫，讓紐約的經驗不只留在紐約。

孟昭文說：「我們的學生值得最好的教育，但光有雄心，無法讓教室配齊人手。」她表示，隨著紐約州、市政府推動兩歲幼兒班(2-K)，提案可協助培養新增學位所需的教育工作者，同時為其他州提供擴展學前教育的人力基礎。

提案也涉及聯邦幼教政策的爭論。孟昭文辦公室在聲明中批評川普政府削減早期教育經費、削弱啟蒙計畫。孟昭文表示，受過充分培訓且獲得合理薪酬的工作團隊，是高品質幼兒教育的基礎，即使聯邦早期教育經費面臨削減，幼教人員仍需要足夠資源與專業培訓來支持兒童。