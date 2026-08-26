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紐約生存手冊／開學幫孩子收心 宜提早調整作息

記者胡聲橋／紐約報導
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開學在即，家長要幫助孩子調整好作息時間。(美聯社)
開學在即，家長要幫助孩子調整好作息時間。(美聯社)

開學在即，專家表示，在新學年開始之際，幫助孩子逐步恢復規律的作息非常重要。

暑假期間，孩子們經常熬夜參加各種派對、連看多部電影或搭乘長途飛機，很容易忘記早睡的習慣。為了幫助孩子重回正軌，專家建議在開學前一兩周就應該開始設定更早的就寢時間，或每晚逐漸提早15到30分鐘入睡。

孩子所需的睡眠時間會隨著年齡的增長而改變。學齡前兒童應睡13小時8至12歲的孩子需要9到12小時的睡眠。而十幾歲的孩子則需要8到10小時的睡眠。

家長可以根據孩子的實際情況調整返校計畫。康乃狄克州的作家兼獨立書店老闆哈格羅夫(Nikkya Hargrove)在開學前一周，將她雙胞胎女兒的就寢時間提前了30分鐘。哈格羅夫說，有時候，她的孩子會和她討價還價，爭取睡前多幾分鐘看書。哈格羅夫認為，隨著孩子長大，她們學會為自己爭取權益很重要，這也是她向孩子們解釋早睡好處的機會。她認為對於孩子來說，這種和家長的對話本身就是一種學習的經歷。

面對新學年，有的孩子會出現焦慮，在開學前還會緊張不安，甚至難以入睡。兒科醫生迪克森(Gabrina Dixon)認為，這時家長應該和孩子溝通，了解他們焦慮的原因。是因為第一天去新學校嗎？還是害怕交新朋友？家長可以在正式開學前陪孩子參觀學校或參加開放日活動，讓孩子能放鬆下來。

開學前的那段時間家長可能非常忙碌，而且並不總是能夠提前制定好作息時間表，但孩子最終還是會適應的，所以睡眠專家建議家長盡力而為。

精華 FAQ

  • 專家建議最好在開學前1到2周就開始調整，做法是每天提早15到30分鐘上床，讓孩子循序漸進回到較早入睡的規律作息。

  • 學齡前兒童約需13小時，8到12歲孩子需要9到12小時，十幾歲青少年則需要8到10小時睡眠，家長可依年齡調整作息安排。

  • 家長應先和孩子談清楚焦慮原因，像是擔心新學校或新朋友，也可在開學前陪同參觀校園、參加開放日，幫助孩子先熟悉環境並放鬆心情。

康乃狄克州

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