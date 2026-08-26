今年返校購物金估花850元 家長精打細算

根據美國全國零售聯合會(National Retail Federation)統計，今年返校購物金額預計創下新高。(美聯社)

紐約市 2026至2027學年即將展開，各地家庭忙著清點去年還能穿的舊衣物與用品，同時緊盯折扣活動，只為以最優惠價格添購返校用品與新裝。隨著平價議題成為市政焦點，返校採購的省錢規畫已成家家戶戶的共同課題，而紐約市特殊的免稅門檻，也讓不少家長選擇跨州採購以節省開支。

根據美國全國零售聯合會(National Retail Federation)統計，今年返校購物金額預計創下新高，K至12年級學生家庭平均花費將超過850元，為孩子添購返校裝備。多位家長表示，他們已為此存錢數月，並事先前往折扣優惠佳的商店採購，希望讓返校購物既省錢又便利。

紐約市居民享有東北地區最優惠的全年稅務福利之一，凡單價低於110元的日常服飾與鞋類，可完全免徵4%的紐約州稅與4.5%的紐約市地方稅。然而，這項免稅門檻相當嚴格，一雙109元的球鞋可享零銷售稅，但只要鞋子售價達110元，整筆消費就必須課徵合計8.875%的稅率，同樣的稅率也適用於筆記本、背包與筆電。為了規避110元的服飾課稅門檻，部分紐約市家長選擇跨州前往擁有日常學用品零稅率優惠的康乃狄克州 (Connecticut)採購返校用品，藉此讓預算發揮最大效益。

家長普遍反應在服裝與學用品花費最高，表示孩子成長快速、衣物容易不合身。但部分學校規定穿著制服，反而有助省下治裝與晨間打理的時間與開銷，也有家長選擇改往實體店面採購，以取得更划算的價格。但在華人社區經營雜貨店的商家，則反映出截然不同的景況。經營雜貨店、育有一名大學生與一名高四生的劉太太表示，實體店面難以像網路商家一樣推出返校促銷活動，上門採購的家長也逐年減少。

「線上購買速度更快，我們根本沒辦法跟Staples這樣的通路競爭。」劉太太指出，自新冠疫情爆發後，到店採購文具的家長人數明顯下滑，「從2019年到現在，買氣一點一滴往下掉，以前7月就有人開始準備開學用品，現在都賣不動了。」

劉太太說，許多孩子習慣自行上網購買文具，連筆這類用品的使用量也因電子化而減少，加上家長普遍會考量預算，不願花大錢添購文具，開學季將至，但自己與其他開雜貨店的同行生意都相對冷清。「大家覺得錢還是花在吃飯跟房租上比較實際。」她也提到，由於自己的孩子已經有工作能力，他們會透過暑假打工為自己積攢買學校用品的錢。

不過，育有一名國中生子女的吳女士則表示，確實有觀察到返校用品價格逐年升高，但並未替孩子的採購設定固定預算上限，「小孩子的東西該買就會買」。她亦指出，孩子已有自己的喜好，他們如今傾向自行挑選所需物品，其中所有物品中又以服飾類產品花費最高。