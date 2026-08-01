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贊助低收學子讀私中 金兌錫攜夥伴推獎學金

記者戴慈慧／紐約報導
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州眾議員金兌錫頒發表揚狀給學生贊助夥伴計畫獎學金得主，並與其家人及RISE No...
州眾議員金兌錫頒發表揚狀給學生贊助夥伴計畫獎學金得主，並與其家人及RISE Now、SSP和社區夥伴代表合影。(金兌錫辦公室提供)

眾議員金兌錫(Ron Kim)7月31日與非營利組織力行社區商業服務中心(RISE Now)宣布，攜手學生贊助夥伴計畫(Student Sponsor Partners, SSP)推出高中獎學金合作計畫，協助符合資格的低收入學生就讀紐約市23所合作私立高中。活動邀請Access Future、Grayson Culture & Youth等社區團體及今年獲獎學生代表出席。

金兌錫表示，希望透過與SSP及社區夥伴合作，讓更多來自不同背景的學生獲得教育資源，減輕家庭負擔，並提供更多升學機會。

根據主辦單位介紹，SSP提供學生學費補助、導師陪伴及大學、職涯規畫等資源。申請者須符合家庭收入資格，具備一定學業表現，並展現參與計畫的意願。

活動中，主辦單位介紹今年兩位獲選學生，其中來自法拉盛的Selina Jiang將於秋季入讀聖十字高中(Holy Cross High School)，另一名學生Luna則將就讀畢夏普洛夫林紀念高中(Bishop Loughlin Memorial High School)。Selina Jiang表示，感謝各界提供升學機會，希望未來努力完成學業，成為家中第一位完成大學教育的人。

力行社區商業服務中心總裁瞿遠義(Chris Kui)表示，私立高中學費對不少家庭而言是一項負擔，因此今年與SSP合作試辦獎學金計畫，協助兩名學生錄取合作高中。未來也將透過社區網絡，協助更多符合資格的學生申請2027年度獎學金。SSP執行長Debra De Jesus-Vizzi則表示，計畫除提供學費補助外，也安排導師制度及高中期間的大學升學與職涯輔導，希望為學生提供長期支持。

精華 FAQ

  • 由州眾議員金兌錫、非營利組織力行社區商業服務中心(RISE Now)與學生贊助夥伴計畫(SSP)共同推出，並邀請多個社區團體參與活動，形成跨組織合作模式。

  • 申請者須符合家庭收入資格，並具備一定學業表現，同時要展現參與計畫的意願。主辦單位希望藉此協助低收入學生減輕私立高中學費壓力。

  • SSP除提供學費補助外，還安排導師陪伴，以及高中期間的大學升學與職涯規畫輔導。主辦方表示，目標是讓學生獲得長期、完整的教育支持。

低收入 紐約市 眾議員

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