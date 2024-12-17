哥大經濟系黃維祥 現身說明申請大學的秘訣

哥倫比亞大學經濟系在校生黃維祥（Steven Huang）以自身經驗，主講「分享申請經歷與成功秘訣」。

由世界日報 主辦、APANEXT贊助的「升大學教育講座」，吸引眾多學生及家長到場參與。其中，哥倫比亞大學 經濟系在校生黃維祥（Steven Huang）以自身經驗，主講「分享申請經歷與成功秘訣」，提供寶貴的建議，幫助與會者掌握大學申請的核心要點。

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黃維祥的講座歸納幾項申請秘訣：

學術與課外活動並重，打造個人特色

黃維祥強調，學術成績與課外活動需要平衡，但重點在於如何利用這兩者講述個人故事。他建議學生應尋找自己真正感興趣的活動，並從中展現領導能力與個人特色，而非僅僅追求學術或活動的數量。

研究與選擇適合的學校

黃維祥指出，學生應深入了解各校特點與資源，而非僅僅因學校排名而選擇。他建議對CUNY及SUNY學校進行全面研究，並考慮自身興趣、專業需求及校園文化是否契合。

個人陳述：展現真實自我

黃維祥以個人經驗分享撰寫個人陳述的技巧。他強調，學生應讓自己的故事主導陳述內容，突出與眾不同的一面。他鼓勵學生以真實、引人入勝的開頭吸引讀者，並以有力的結尾留下深刻印象。他建議學生思考：「什麼是讓我最自豪的經歷？我希望招生官如何了解我？」

選擇推薦人與面試準備

在選擇推薦人時，他建議選擇真正了解並支持自己的人，而非僅因其職位或聲望。此外，黃維祥也提醒學生提前準備面試，了解申請學校的背景及自身故事，以從容應對各種問題。

申請過程中的心態與建議

黃維祥鼓勵學生抱持正面態度，認為每份申請都是探索與自我發現的過程。他提到錄取與否不代表個人的價值，而是學校與學生雙方尋找合適契機的結果。

此次講座讓與會者受益匪淺，幫助他們更清晰地了解大學申請的各個環節及如何突出自身特點。黃維祥以其真誠的分享與成功經歷，激勵眾多學生勇敢追求自己的夢想大學。美國麥當勞支持獎學金計畫，想瞭解詳情，請點擊apanext.com