紐約州百大最佳小學 地獄廚房「成功學院」奪冠

在新公布的紐約州最佳小學排名中，紐約市多所公校上榜。圖為紐約市公校。(市教育局提供)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)近日發布了最新的紐約州 最佳小學排名，紐約市 共有26所小學出列，其中特許小學的成績優異，其中以「成功學院」(Success Academy Charter Schools)位於地獄廚房(Hell's Kitchen)的分校排名最高，列全州第一名，長島 納蘇郡(Nassau County)則有21所小學出列。

這份近日發布的報告列出了2024至2025學年的紐約州頂尖公校，報告通過州教育廳收集了2544所學校的數據，並以學術成績、師資、以及族裔多元性三項評估項目綜合打分，學術成績中又以閱讀和數學科目為具體的衡量標準。

紐約市進入這份全紐約州百大最佳小學的學校共有26所，其中同為出列榜中第一的是特許學校「成功學院」位於地獄廚房(Hell's Kitchen)的分校，第二名為「新探索理科學校」(NEST+M)、第三名則是「成功學院」在布碌崙(布魯克林)班森賀的分校；這三所學校的閱讀和數學科目的平均分數在85分以上，畢業率超過90%。

紐約市名列前十的最佳學校還包括伊坎特許第二學校(Icahn Charter School 2，第四名)、位於布希维克(Bushwick)的「成功學院」(第五名)、伊坎特許第六學校(第六名)、哈德遜廣場(Hudson Yards)的「成功學院」(第七名)、上西區的「成功學院」(第八名)。

至於長島排名較佳的小學包括沃爾特惠特曼小學(Walt Whitman Elementary School，列第10名)、南格羅夫小學(South Grove Elementary School，列第12名)、傑佛瑞•拉特納羅伯特•西曼小學(Jeffrey Ratner Robert Seaman Elementary School，列第13名)、貝利斯小學(Baylis Elementary School，列第14名)等。