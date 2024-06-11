紐約教師聯合工會頒獎學金 華生占15%

Albert Shanker獎學金頒獎典禮在4日舉辦。 (特約記者曹馨元 / 攝影)

紐約教師聯合工會(United Federation of Teachers)日前在位於曼哈頓下城的工會總部，頒發第55屆Albert Shanker獎學金，約200名高中畢業生獲獎，其中約有15%華裔 學生。

以紐約教師聯合工會及美國教師聯合工會前會長Albert Shanker命名的獎學金，每年為紐約公立學校的優秀高中畢業生頒發每人5000元的獎金，鼓勵來自不同背景的學生接受高等教育。今年獲獎的學生分布於紐約市五大區，約有30名華裔學生獲此殊榮。

在今年的獲獎者中，就有來自史島科技高中(Staten Island Technical High School)的畢業生Terrence Luo。他即將在今年秋天在康乃爾大學(Cornell University)就讀公共健康專業。

華裔移民二代的Terrence Luo在布碌崙(布魯克林)日落公園 (Sunset Park)長大。他的父母來自中國廣東的小城，來到紐約後，母親在製衣廠做裁縫，父親在超市上班。從小，父母便告訴他「學習第一，玩樂和朋友第二」。他說，「父母花了這麼多力氣移民來美國，這麼努力地生活工作，努力學習讀到一個好的大學是我能為他們做的最起碼的回報」。

從小生活在日落公園這樣一個多元化的移民社區當中，Terrence意識到許多低收入的移民家庭 ，無法享受到好的醫療資源。這也在Terrence心中埋下了一顆種子，讓他想在康乃爾大學畢業後能回到紐約，在醫療保險行業工作，以幫助更多移民接觸到更好的醫療資源。

除了他擅長的數理科目之外，Terrence也很喜歡籃球。他說，在繁忙的課業之外，籃球是唯一能讓他外出玩耍的享受。Terrence也計畫在這個暑假到社區籃球場當志願教練。在紐約出生長大的他也希望能回到中國看看，「或許在康乃爾的交換生項目中我能到大陸或者香港生活一段時間」。