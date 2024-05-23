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美東體育會「2024夏日繽紛星期六」 25日晚截止報名

記者范航瑜／紐約即時報導
美東體育會「2024夏日繽紛星期六」計畫為孩子提供運動與才藝創意課程，將於6月22日（周六）正式啟動，日前已開放報名。(美東體育會提供)
美東體育會「2024夏日繽紛星期六」計畫為孩子提供運動與才藝創意課程，將於6月22日（周六）正式啟動，日前已開放報名。(美東體育會提供)

暑假即將到來，美東體育會(United East Athletics Association)2024「夏日繽紛星期六」為孩子提供運動與才藝創意課程，將於6月22日(周六)正式啟動，日前已開放報名，將於本月25日截止報名。

「夏日繽紛星期六」為期八周，每位學生可以報讀兩門課程。由於名額有限，報名課程將以抽籤方式為準。學生將根據抽籤系統被分配到他們喜歡的班級。完成抽籤後，班級分配確認書將發送給申請人。

美東體育會董事長冼重慶介紹，「夏日繽紛星期六」是一非牟利的亞僑青少年活動，旨在讓亞裔孩子們愛上體育，學術和創作等活動。無論學生選擇了任何一門課程，都將有豐富的機會去啟發新技能，並在寓教於樂會中結交朋友。「我們的目標是希望通過美東體育會的義工輔導和支持，來保證各學生們有一個精彩愉快的夏日，我們尤其鼓勵未超過三年的新移民家庭報名。這將是一個幫助孩子融入當地社區的絕佳機會，」冼重慶說。

全年齡段的孩子都可以選擇籃球、急救和野外求生、西洋象棋、繪畫等課程。體育會還將提供舞獅課程，幫助孩子在掌握音樂節奏和舞蹈基本功的同時，也更了解傳統中華文化。對於7至10歲的孩子，體育會提供了基礎烹飪、手工、初級電腦編程、搏擊等課程；對於11至15歲的青少年，則可以選擇創意寫作、數據科學、商業營銷、跆拳道等高階課程。

「夏日繽紛星期六」要求學生在今年12月31日前，必須年滿7至15歲，並需在申請時提供出生證明、保險卡或政府證件等年齡證明。報名費為每個學生60元，課程地點計畫在美國華人博物館、羅斯福公園、塔納希公園 (Tanahey Park)和格蘭街球場(Grand Street Courts)。更多信息可訪問官網：https://bit.ly/4dTCwXt。

美東體育會「2024夏日繽紛星期六」計畫為孩子提供運動與才藝創意課程，將於6月2...
美東體育會「2024夏日繽紛星期六」計畫為孩子提供運動與才藝創意課程，將於6月22日（周六）正式啟動，日前已開放報名。(美東體育會提供)

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