班克斯對話教師工會 推介新閱讀課程
紐約市教師聯合工會(United Federation For Teachers)18日在曼哈頓召開春季教育會議，市教育局總監班克斯(David Banks)出席了其中的里民會，與教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)和小學教師代表，討論了全民掃盲問題和新的閱讀課程。
從幼兒園到五年級的紐約市所有公校，將從今年9月開始採用新的閱讀課程。該課程目前已在有15個學區進行試點。該項目名為「NYC Reads」，於去年秋天由市教育局(DOE)推出。
該項目針對幼兒園至五年級的學生設計，採用創意方案將閱讀課融入學生日常活動中，提供以語音為基礎的閱讀教學模式，令學生藉助圖像、行動、語音來增進閱讀水平。
班克斯特別提到了密西西比州(Mississippi)的成功案例：曾經識字率在全國墊底的密西西比州，在採用了新的閱讀課程後，躍升至全國前五；「我希望改變我們的教育系統，讓紐約公校成為全國識字能力最強的系統。我相信我們可以做到這一點。但我們現在正在經歷的都是一個探索的過程。」
會上，嘉賓還討論了紐約市公校面臨的挑戰，特別是針對英語能力有限的新移民學生。講者們討論了擁抱教育多樣性的策略，包括翻譯和雙語教學，以幫助這些學生更好地融入學習環境。
資金不足問題也成為討論的焦點。班克斯指出，市長亞當斯(Eric Adams)將全民掃盲視為全市教育工作的核心，新財年將繼續投資掃盲計畫。但由於預計每年將耗資3500萬元購買新教材和招聘老師，市議會曾質疑其可持續性。
同時，市政府計畫花費5億元來拯救許多由即將到期的聯邦刺激資金資助的關鍵項目，但目前仍有2億元的缺口。這導致學前班和校園護士等項目遭到削減。
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