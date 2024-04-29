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助學子更好融入社會 紐約市教育局辦研討會

記者高雲兒／紐約報導
為了讓學生更好地融入社會並加深對社會的理解，紐約市教育局聯手力行社區商業服務中心、亞裔愛心扶助會以及紐約知行教育中心，28日在法拉盛舉辦了一場研討會。(記者高雲兒／攝影)
為了讓學生更好地融入社會並加深對社會的理解，紐約市教育局聯手力行社區商業服務中心、亞裔愛心扶助會以及紐約知行教育中心，28日在法拉盛舉辦了一場研討會。(記者高雲兒／攝影)

為了讓學生更好地融入社會並加深對社會的理解，紐約市教育局聯手力行社區商業服務中心、亞裔愛心扶助會以及紐約知行教育中心，28日在法拉盛舉辦了一場研討會，探討紐約市的語言平等計畫、參與式預算投票以及青少年公益組織活動等議題。參與的家長和學生們都表示，這次活動不僅豐富了學生的學習經驗，還促進了他們對社區事務的積極參與。

前來參與的家長和學生們都表示，這次活動不僅豐富了學生的學習經驗，還促進了他們對社...
前來參與的家長和學生們都表示，這次活動不僅豐富了學生的學習經驗，還促進了他們對社區事務的積極參與。(記者高雲兒／攝影)

亞裔愛心扶助會的負責人之一Laura介紹說，他們與紐約市教育局合作，向亞裔家長普及紐約公校系統的語言服務辦公室(Office of Language Access，簡稱OLA）。通過這一平台，華裔家長在與市公校系統的員工互動時，可以請求必需的口譯服務和文件翻譯，「這將有助於更多語言有障礙的家長，積極參與學校事務，參與孩子的成長過程」。

力行社區商業服務中心的項目主管陳小君表示，他們最近推出的公民教育項目，主要針對九到12年級學生，鼓勵學生在忙碌的學業之餘，關注社區事件。其中首個活動是參與式預算，該項目由紐約市公民參與委員會發起，邀請市民對預算項目提出建議，任何11歲及以上的居民都可提交關於城市發展和社區建設的想法。

陳小君說：「這是一個很好的訓練機會，鼓勵孩子們在了解社區事務的同時，也動員更多人投票」。

來自長島賽奧塞高中的黃曉燕，介紹了她與其他高中生共同創立的非營利組織Heartf...
來自長島賽奧塞高中的黃曉燕，介紹了她與其他高中生共同創立的非營利組織Heartfelt Connections。(記者高雲兒／攝影)

來自長島賽奧塞高中(Syosset High School)的17歲高中生黃曉燕，介紹了她與其他高中生共同創立的非營利組織Heartfelt Connections，該組織成立兩月有餘，致力於通過活動、提高社區意識和籌款活動來關注醫院中的生病兒童。

她說，此次前來希望招募更多學生，鼓勵他們在該機構展現領導力，也讓更多學生了解到他們的項目，參與到公益事業。她表示，將在不久的將來，和贊助方法拉盛華人(工商)促進會和紐約知行教育中心合作，舉辦更多活動。

紐約市 亞裔 預算

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