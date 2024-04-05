紐約市今秋新開9公校 華裔林秋芳將掌331小學

處在華裔市議員莊文怡(右一)選區的第331小學，比鄰布碌崙華人區，由台灣校長林秋芳(右二)掌舵，致力於培養華人新生代商業和醫學「接班人」。(記者張心／攝影)

紐約市教育總監班克斯(David Banks)4日宣布，今年秋季學期將在布碌崙 (布魯克林)、皇后區、布朗士開設九所新公校，囊括幼兒園、小學、初中和高中；其中處在華裔市議員莊文怡選區的第331小學(P.S.331)，比鄰布碌崙華人 區，由華裔校長林秋芳掌舵，致力於培養華人新生代商業和醫學「接班人」。

新學年開設的九所公校中，布碌崙數量最多，共有七所。分別為在布碌崙市中心第13學區 的482小學(P.S.482)、第15學區的第456小學(P.S.456)和第428初中(M.S.428)，貝瑞吉(Bay Ridge)第20學區的第331小學(P.S.331)、第413小學(P.S.413)和第407初中(M.S.407)，以及東紐約(East New York)第19學區的布碌崙巴德高中(Bard High School Early College-Brooklyn)。

另有兩所分別為南布朗士區第9學區的第644初中(M.S.644)，以及北皇后區第30學區的電影技術高中(Motion Picture Technical High School)。

此次新開設的公校中，位於布碌崙貝瑞吉第20學區的第331小學，最靠近華人社區。莊文怡表示，很開心自己的選區能增加培養華人學子的公校。華人社區一向重視教育，但長期面臨學習席位不夠的問題，只有多建設公校，才能滿足未來「縮小班級規模」法案的要求。「班克斯這次聆聽了華人社區的需求，考慮到了華人家長不會講英語的情況，特意請來了懂中英雙語的校長，把小學建成雙語教育，相信未來對選區學生和家長都大有益處。」

第331小學校長林秋芳從小在台灣長大，在國立台灣師範大學畢業後來到美國，從2001年開始投入美國教育領域，有23年執教和管理經驗。她說第331小學將以「企業家精神」和「從醫理念」為教學核心，聚焦商業和醫學科目，在課程中融入社交語言、理財觀念、醫學理念等，令華裔新生代能夠繼承華人社區的優良傳統，在做生意和行醫方面早有涉入。