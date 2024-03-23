州大、市大農曆年缺課不受罰 州參議會通過

紐約州參議會近日通過了由參議員劉醇逸推出的新提案，允許州大和市大學生在農曆新年當天缺課不受罰。(州參議會提供)

紐約州 參議會近日通過了由州參議員劉醇逸推出的新提案，允許紐約州立大學(SUNY)和市立大學(CUNY)學生在農曆新年當天缺課不受罰，州眾議會的姊妹提案也正在審理中。

劉醇逸表示，去年州立法機構已經將農曆新年定為全州公校 假期，現在我們要求公立大學也應該效仿。州大和市大已經在聖誕節、復活節、逾越節給學生放假，我想通過S2208號提案，將農曆新年也囊括其中。因為春節是我們亞裔 社區的重要文化節日，紐約的學生不應該在「上課」還是「放假」之間左右為難。

州眾議員魏普林(David Weprin)在州眾議會也提出A468號姊妹提案，目前正在州眾議會的高等教育委員會(Higher Education Committee)審理中。

魏普林認為，他代表的第24選區包括牙買加、秋園(Kew Garden)、霍利伍德(Holliswood)，為多元化的社區，他在去年見證亞裔看到農曆新年列為公校假期的開心，自己感到非常自豪，希望公立大學的學生也能得到放假許可，「宗教假期的豁免並不是什麼新事物，農曆新年也應該被包括在內。」