教育組織：「小班案」恐縮減熱門高中席位

紐約市高中錄取結果陸續公布，但「PLACE NYC」擔心小班案，恐縮減下一學年熱門高中的錄取名額。(美聯社)

紐約市高中錄取結果已於本月陸續公布，教育倡導組織「PLACE NYC」在向獲得錄取的學生賀喜之時，也擔憂「縮小班級規模」法案(以下簡稱「小班案」)的實施，會縮減下一學年熱門高中的錄取名額。

在本周召開的高中招生家長說明會上，許多家長擔心「小班案」可能導致熱門公校 席位減少，甚至使資優班、藝術和選修課程、特殊教育等項目席位被迫削減。「PLACE NYC」分析稱，這種擔憂不無道理，因為按照「小班案」的法律規定，市教育局 可能會將熱門高中錄取名額減少20%至30%。

「PLACE NYC」顧問委員會成員、「提高家長參與度」(Higher with Our Parent Engagement, 簡稱HOPE)組織創始人陳一芳(Yi Fang Chen)表示，當師資力量和預算經費允許的條件下，考慮縮小班級規模是合理的。但目前的情況是，學生可能要為了配合公校席位削減，不得不離開所住的學區 ，轉移到其他的學區上課。這或許會剝奪他們參與課外活動、獲取優質教育的機會，造成的負面影響比班級大小重要多了。

此外，「PLACE NYC」也支持曼哈頓家長為學區公平權而抗爭。因為曼哈頓是全市目前唯一一個，沒有為高中入學設置地理優先權的地區，導致許多學生不得不忍受長時間的通勤，到離所住學區較遠的地方上課。

「每個高中生都應該有機會在家附近的學區讀書，而不是被迫輾轉波折搶奪為數不多的優質教育席位，市長亞當斯(Eric Adams)和市教育局總監班克斯(David Banks)是時候扭轉前任犯下的錯誤了。」學生家長Lisa Marks說。