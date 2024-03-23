我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

教育組織：「小班案」恐縮減熱門高中席位

記者張心／紐約報導
紐約市高中錄取結果陸續公布，但「PLACE NYC」擔心小班案，恐縮減下一學年熱門高中的錄取名額。(美聯社)
紐約市高中錄取結果陸續公布，但「PLACE NYC」擔心小班案，恐縮減下一學年熱門高中的錄取名額。(美聯社)

紐約市高中錄取結果已於本月陸續公布，教育倡導組織「PLACE NYC」在向獲得錄取的學生賀喜之時，也擔憂「縮小班級規模」法案(以下簡稱「小班案」)的實施，會縮減下一學年熱門高中的錄取名額。

在本周召開的高中招生家長說明會上，許多家長擔心「小班案」可能導致熱門公校席位減少，甚至使資優班、藝術和選修課程、特殊教育等項目席位被迫削減。「PLACE NYC」分析稱，這種擔憂不無道理，因為按照「小班案」的法律規定，市教育局可能會將熱門高中錄取名額減少20%至30%。

「PLACE NYC」顧問委員會成員、「提高家長參與度」(Higher with Our Parent Engagement, 簡稱HOPE)組織創始人陳一芳(Yi Fang Chen)表示，當師資力量和預算經費允許的條件下，考慮縮小班級規模是合理的。但目前的情況是，學生可能要為了配合公校席位削減，不得不離開所住的學區，轉移到其他的學區上課。這或許會剝奪他們參與課外活動、獲取優質教育的機會，造成的負面影響比班級大小重要多了。

此外，「PLACE NYC」也支持曼哈頓家長為學區公平權而抗爭。因為曼哈頓是全市目前唯一一個，沒有為高中入學設置地理優先權的地區，導致許多學生不得不忍受長時間的通勤，到離所住學區較遠的地方上課。

「每個高中生都應該有機會在家附近的學區讀書，而不是被迫輾轉波折搶奪為數不多的優質教育席位，市長亞當斯(Eric Adams)和市教育局總監班克斯(David Banks)是時候扭轉前任犯下的錯誤了。」學生家長Lisa Marks說。

學區 教育局 公校

上一則

州大、市大農曆年缺課不受罰 州參議會通過

下一則

涉竊特斯拉百萬元專利 中國企業主過堂

延伸閱讀

離世前 華裔老兵終獲歧視道歉

離世前 華裔老兵終獲歧視道歉
市府實施小班案 議會將定期監控

市府實施小班案 議會將定期監控
州議會預算未延長市長公校控制權

州議會預算未延長市長公校控制權
削預算致校餐質量差 曲怡文反映後獲改善

削預算致校餐質量差 曲怡文反映後獲改善

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
僅在過去兩周內，59歲的苗玉昌就參加了三場比賽，包括專程飛往東京參加的馬拉松，和一場50公里的田徑選拔賽。(受訪者提供)

59歲華人跑者「拒絕做油膩男」從東京到紐約兩周參加三場賽事

2024-03-17 18:33
紐約居民對一家漢堡王速食店提起告訴，因長期盤據該店的販毒集團已造成治安隱患。(擷自Google Maps)

漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

2024-03-17 16:12
沈秀萍生前在法拉盛市中心經營一家改衣及乾洗店。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

2024-03-22 12:08

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注