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校園攻擊頻發 第20學區通過增強安保決議

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙有大量的華裔學生的第20學區委員會，日前舉行12月的例行會議。(視頻截圖)
布碌崙有大量的華裔學生的第20學區委員會，日前舉行12月的例行會議。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)有大量華裔學生的第20學區委員會，日前舉行12月例行會議，在先後經歷戴克高地201初中華生遭霸凌、女學生遭人持刀刺傷後頸等攻擊事件後，學區提出一項增加學校安保人員以增強校園安全的決議，最終以八票通過。

決議書中寫道，儘管紐約市長亞當斯(Eric Adams)要求各市府機構提出削減5%預算的計畫方案，但第20學區認為孩童和教職員的安全至關重要，不應因預算削減而受到威脅；他們也強調，2023至2024年的財政預算中，儘管撥款43億元用於雇用全市4000名安保人員，但目前實際上僅有3900人，比起新冠疫情爆發前的5000人還缺少1100人。

據學區委員會了解，所有校舍都配備上鎖的門、門鈴、以及監控錄像，安保人員則會定時在教學樓的各樓層和建築樓周遭，展開巡邏；此外，安保也會負責監管監控錄像、為造訪者開門、並事先檢查他們的身分證，以確保校園時刻處於安全。

在投票以前，幾名學委就校方是否應在學校網頁上公布涉及學生的犯罪事件展開討論，一方面擔憂學生的個人信息曝光，另一方面許多家長抱怨，每次經由校方之外的管道獲知某些信息，令他們感到校方做事不透明、且未認真進行處理。

華裔委員趙愷文(Kevin Zhao)指出，以201初中華生被霸凌為例，直到事發一周後，其家長因走投無路向學區求助才曝光，同校的家長也是讀報章新聞才獲知此事；若類似事件再發生，學校無須公布具體學生的姓名和個資，但應公布基本的事發信息來告誡其他家長和學生。

第20學區最終以八票通過該決議，要求186小學至少有一名全職的安保人員、現學校只有一名安保的學校則應增加人手、疫前有三至五名安保的學校也應恢復到原有的程度等；若該目標因經費削減而面臨障礙，便要求當地民選官員另尋經費，達成增加校園安全的目標。

學區 預算 華裔

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