紐約市立大學亞裔所2獎學金 延長收件

紐約市立大學亞裔與亞洲研究所宣布，將延長譚閩生獎學金和宋李瑞芳研究基金的提交截止日期。(取自紐約市立大學官網)

紐約市 立大學(CUNY)亞裔 與亞洲研究所(Asian American / Asian Research Institute，以下簡稱AAARI)12月11日宣布，譚閩生獎學金(CUNY Thomas Tam Scholarship)的截止日期將延長至2023年12月22日(周五)。宋李瑞芳(Betty Lee Sung)研究基金的提交截止日期將延長至2023年12月15日(周五)。

譚閩生獎學金以紐約市立大學亞裔研究所創辦人譚閩生(Thomas Tam)為名設立。該獎學金為符合條件的學生頒發獎金1000元，以表彰他們在健康、教育、文化、媒體等領域在亞裔社區問題上的積極貢獻。2022年的獲獎者是布碌崙學院(Brooklyn College)的凱特 琳·陳(Kaitlyn Chan)，她的項目是對亞裔活動人士的播客和報紙採訪。2022年的榮譽獎則頒給了亨特學院(Hunter College)的麥可·塔姆蘇里亞米特(Michael Tamsuriyamit)的項目，亞裔之聲短紀錄片「Mabuhay，小馬尼拉！」

譚閩生1946年4月15日生於中國福建，1964年移民紐約。他於1968年在紐約市立大學獲得物理學學士學位，1983年在哥倫比亞大學獲得社會醫學(SocioMedical Sciences)博士學位。1989年，他被任命為紐約市立大學董事會成員，成為董事會第一位華裔成員。譚閩生與其他教授合作，成立了亞裔高等教育委員會(Asian American Higher Education Council,)，致力於解決亞裔的高等教育問題。在他的帶領下下，該組織建立了AAARI，專注亞裔和亞洲相關的政策和問題的研究。譚閩生於2001年至2006年擔任AAARI執行主任。

AAARI同時宣布，宋李瑞芳(Betty Lee Sung)研究基金的提交截止日期將延長至2023年12月15日。亞裔研究專家宋李瑞芳曾任紐約市立大學亞裔學術主席，直到1992年退休。2018年，宋李瑞芳在紐約市立大學設立了10萬元的基金，以支持研究助理、文稿作者以及購買研究材料的經費需求。不論申請人是否為紐約市立大學的研究人員，均有資格遞交申請，金額從1500元到3000元不等。