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防冬季惡劣天候 紐約市公校演練線上授課

記者范航瑜／紐約報導
面對即將到來的惡劣冬季天氣，紐約市公立學校有可能在冬季關閉，改為線上授課。(記者范航瑜／攝影)
面對即將到來的惡劣冬季天氣，紐約市公立學校有可能在冬季關閉，改為線上授課。(記者范航瑜／攝影)

面對即將到來的惡劣冬季天氣和其他有可能出現的緊急情況，紐約市公立學校有可能在冬季關閉，改為線上授課。紐約市教育局發布最新指南，敦促學童家庭登入線上帳戶，提前採取步驟，以確保平穩過渡至可能的新授課模式。

去年，紐約市經歷了有史以來氣候溫和的一個冬天。根據國家氣象局(National Weather Service)，今年紐約還將經歷一個相對的暖冬。儘管如此，紐約市經歷過數次惡劣天氣事件的重創。因此市教育局在寒假前發布指南。根據這一指南，紐約市1600所公立學校需要選擇一天參與線上課程培訓，學生也需要在當天到校接受培訓，之後便可以轉為線上授課。

在新冠肺炎大流行期間，遠程學習已成為了學生無法到校時的有效替代方案。但根據紐約州每年180天教學的要求，紐約市公立學校將會取消雪假(Snow Days)。這一消息很可能讓不少學生失望。以往，紐約市公立學校會在大雪天氣時因安全原因放假，而線上授課則無需考慮這個問題。

今年6月，加拿大的野火煙霧迫使紐約市學校取消了所有室外活動，並轉為線上授課。9月，超過5吋的降雨衝擊150所教學樓，並嚴重影響了學生和教師的通勤。但紐約市仍未轉為線上授課，這曾在當時引發了不小的爭論與批評。

在面對不可測的天氣事件或緊急情況時，線上授課已成為保持教學進度的重要手段。面對即將到來的冬季線上授課，學生和家長需要盡快熟悉學校的線上平台和教學資源，為可能到來的學校關門做好準備。

紐約市 公立學校 教育局

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