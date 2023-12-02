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多學區聯合會議 批縮小班級規模不切實際

記者顏潔恩／紐約報導
皇后區第25學區聯合布碌崙(布魯克林)、史泰登島等多個學區舉辦特殊會議，討論州議會頒布的「縮小班級規模」法案。(記者高雲兒／攝影)
皇后區第25學區聯合布碌崙(布魯克林)、史泰登島等多個學區舉辦特殊會議，討論州議會頒布的「縮小班級規模」法案。(記者高雲兒／攝影)

皇后區第25學區日前聯合布碌崙(布魯克林)、史泰登島等多個學區舉辦特殊會議，對州議會頒布的「縮小班級規模」法案表示擔憂並進行討論；與會者認為，目前市教育局提出的縮小班級規模五年計畫不切實際，執意推行將以失敗告終，希望政府採納家長的意見，完善計畫以取得最大的成功。

第25學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)指出，目前全市各學區的班級人數能符合該計畫的排名中，幾個位於皇后區、史島、以及布碌崙南區的學區都不理想，包括布碌崙第15、20、21學區、皇后區第24、25、26、27、28、29、30學區、史島31學區等，這其中不乏華裔學生眾多的學區。

以上學區都是出了名的過度擁擠學區，司徒弼表示，當局在建構計畫時未考量到這一點，推行了「一體適用」的政策，但對於某些學區而言便是負擔；法律規定每個學區一定要在五年內達成人數限定目標，否則將會面臨失去教育經費的懲罰。

皇后區第25學區聯合布碌崙(布魯克林)、史泰登島等多個學區舉辦特殊會議，討論州議...
皇后區第25學區聯合布碌崙(布魯克林)、史泰登島等多個學區舉辦特殊會議，討論州議會頒布的「縮小班級規模」法案。(記者高雲兒／攝影)

然而就算是增建學校、調整現有的學區規畫(school rezoning)，也無法在當局給的五年期限內做到；再者，當局是否有足夠經費雇用新老師，且在短時間內找到如此龐大的師資，恐怕是個棘手的問題。

司徒弼表示，該計畫存在很大的缺陷，制定法規的人沒有任何實際經驗和管理知識，很多校長和家長都覺得推行的話，注定會失敗；不過他強調，在座沒有想要反對該計畫的人，外界謠傳他們想要廢除法律是錯誤的，他們希望給予更好的建議，幫助該計畫取得成功。

與會者指出，與其給出五年的限定，當局應考慮分階實行；第一階段對幼兒園至三年級、以及經濟需求高且學業成績低的四分之一學校進行規模限制，第二階段則針對四、五年級，當前面兩個階段推行並取得成效後，第三階段則延伸至六至八年級的初中班，最後的第四階段則是九至12年級的高中。他們認為，分階實行可以及時發現問題並加以改善，以推進下一階段的成功。

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